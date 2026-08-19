25歲男搭高鐵發酒瘋「踹椅子、躺地板」 鐵警急管束...他竟呼呼大睡

25歲康姓男子今天酒後搭高鐵，期間疑在車廂內飲酒，酒醉大吼、踹椅子，甚至直接躺在車廂地板上胡言亂語，情緒激動，嚴重影響其他旅客，民眾嚇得報警。高鐵保全獲報，待車停靠台北車站月台，將康男抬下車交由鐵路警方管束，鐵警確認沒有乘客遭攻擊，在現場找到一瓶已開封的威士忌，事後聯繫家屬。

鐵路警察局台北分局台北分駐所今天上午11時42分獲報，高鐵622次列車上有旅客泥醉且行為異常，隨即派員前往月台，待到了月台已見高鐵保全人員將躺在車廂地板上的康男抬下車。

康男被抬下車後仍處泥醉狀態，由於說話語無倫次、情緒起伏劇烈，警方考量他已無法正常溝通，依警職法帶回分駐所實施管束；詢問確認車廂內無人受傷，也無妨害公務情事。

據了解，康男截至今天下午2點半仍在分駐所呼呼大睡、還沒酒醒，他今天是從台南站上車要在台北站下車，大概在列車經過桃園站之後開始「發酒瘋」，由於他沒有同行友人，目前仍不知道他旅行目的，事後已家屬到場；警方在現場找到一瓶已開封的威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有民眾發文稱在高鐵車廂遇到民眾發酒瘋，甚至躺在地板上被保全抬走。圖／ 截自threads tammy_0430_