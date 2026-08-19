國1三義北上路段事故6人送醫 2人傷重不治

國道1號147.8公里苗栗三義北上路段，上午10點27分左右發生3輛車子追撞事故，共有6人送醫，其中3名失去呼吸、心跳的OHCA患者，下午已證實有2人傷重不治，事故發生原因和責任由國道警方調查中。

衛福部苗栗醫院表示，高速公路三義路段車禍送往苗栗醫院的2名傷患，其中一名男性OHCA傷患（身份不詳）經急救無效，已宣告不治。另一名51歲林姓女傷患腹部及手腳有多處擦挫傷，目前意識清楚正進一步檢查中。

大千綜合醫院共收治4名女性傷患，其中有2名女子OHCA，一人為62歲的外籍人士，搶救後已宣告不治。另一名36歲女子，搶救後恢復呼吸心跳，但仍昏迷，目前送入加護病房；另外2名女子，其中一人17歲，到院時表示頭痛，休息後表示拒絕治療，已自行離院，另一名67歲女子到院時有頭痛、頭暈情形，目前仍在急診留院觀察中。

國一147.8公里苗栗三義北上路段上午10點27分左右發生3輛車子追撞事故，共有6人送醫，其中有3人失去呼吸心跳。圖／苗栗縣消防局提供