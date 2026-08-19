聽新聞
0:00 / 0:00
疑跟檳榔攤討吸管不成 中壢女子竟開小貨車多次衝撞店面
桃園市中壢區中正路四段，昨晚23時30分有名女子駕駛一台小貨車，衝撞檳榔攤，原來是48歲鄭女前往親戚經營的檳榔攤購買檳榔及飲料後，因索取吸管不成，突然情緒失控駕車衝撞檳榔攤，雖然檳榔攤老闆與店員均不提出毀損告訴，但警方仍依恐嚇及公共危險罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。
中壢分局大崙派出所表示，8月18日23時30分許獲報，在中正路四段有民眾糾紛，立即派員前往。經了解，48歲鄭女前往親戚經營的檳榔攤購買檳榔及飲料後，因索取吸管不成，突然情緒失控駕車衝撞檳榔攤，鄭女見警方到場，隨即逃逸但於100公尺後為警方攔停，先將鄭女送醫包紮，隨後帶回偵辦。檳榔攤老闆與店員均不提出毀損告訴，但警方仍依恐嚇及公共危險罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
消防局表示，該案造成一名35歲許姓女子受傷，患者表示自己在店裡，遭汽車從道路衝撞進來，被汽車輪胎壓到腳，造成右腳掌疼痛、左手肘疼痛、右側腹部疼痛及右大腿疼痛，意識清楚，生命徵象穩定，消防人員協助送往中壢天晟醫院就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。