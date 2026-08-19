疑跟檳榔攤討吸管不成 中壢女子竟開小貨車多次衝撞店面

桃園市中壢區中正路四段，昨晚23時30分有名女子駕駛一台小貨車，衝撞檳榔攤，原來是48歲鄭女前往親戚經營的檳榔攤購買檳榔及飲料後，因索取吸管不成，突然情緒失控駕車衝撞檳榔攤，雖然檳榔攤老闆與店員均不提出毀損告訴，但警方仍依恐嚇及公共危險罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局大崙派出所表示，8月18日23時30分許獲報，在中正路四段有民眾糾紛，立即派員前往。經了解，48歲鄭女前往親戚經營的檳榔攤購買檳榔及飲料後，因索取吸管不成，突然情緒失控駕車衝撞檳榔攤，鄭女見警方到場，隨即逃逸但於100公尺後為警方攔停，先將鄭女送醫包紮，隨後帶回偵辦。檳榔攤老闆與店員均不提出毀損告訴，但警方仍依恐嚇及公共危險罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

消防局表示，該案造成一名35歲許姓女子受傷，患者表示自己在店裡，遭汽車從道路衝撞進來，被汽車輪胎壓到腳，造成右腳掌疼痛、左手肘疼痛、右側腹部疼痛及右大腿疼痛，意識清楚，生命徵象穩定，消防人員協助送往中壢天晟醫院就醫。