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環保回收車不收汽車尾翼 高雄父子與清潔隊員爆口角互告
高雄市鳳山區昨天發生環保回收車清潔隊員與民眾爆糾紛；七旬顏姓老翁父子要丟汽車尾翼，清潔員認為這不是回收物起爭執。清潔員指對方要叫議員來施壓等語，向警方提出妨害公務及恐嚇告訴。
警方表示，昨天下午4時50分接獲報案，指鳳山區老爺四街發生民眾與清潔隊員糾紛。警方到場了解，46歲郭姓清潔隊員駕駛回收車執行勤務，73歲顏姓老翁要將1件約1.2公尺長的汽車尾翼交由清潔隊回收，因認知不同起口角。
郭男告知顏翁，汽車尾翼不是現場可回收的東西，雙方因此發生言語爭執。顏翁的46歲兒子隨後也與郭男理論，雙方衝突升高。
郭男向警方指稱，顏男兒子在爭執過程中曾拉扯回收車車門，並說出「那就公事變私事，你下班來處理」、「要叫議員來施壓」等語，讓他感到害怕，因此提出妨害公務及恐嚇告訴。顏翁也稱郭男出言辱罵，對郭男提出公然侮辱告訴。鳳山警分局依涉嫌妨害公務、恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送法辦。
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