嘉義竊賊專挑偏僻處剪電纜 警連破3案獲台電18萬獎金

嘉義地區去年以來陸續發生電纜線遭竊案件，竊賊鎖定偏僻地區下手，不僅造成停電，連農田抽水、路燈等都可能受到影響。嘉義縣警察局布袋分局經多次埋伏、跟監，接連破獲3起電纜線竊案，台電嘉義區營業處今天頒發18萬元破案獎勵金，肯定警方查緝成果。

台電嘉義區營業處長顏錦義今天上午率同仁前往布袋分局，由分局長林明韋代表接受18萬元破案獎勵金，雙方並針對電纜線防竊工作交換意見，希望透過警電合作降低竊案發生。

台電表示，嘉義地區電纜線遭竊地點大多位於較偏僻地區，增加巡查及查緝難度，部分遭竊電纜線疑被變賣至資源回收場。電纜線一旦遭剪斷，不只是台電財物損失，更可能造成區域停電，家庭用電、農田抽水機及路燈等設施都可能受到波及。

其中嘉義農業地區若因電纜遭竊造成抽水設備無法運作，也可能影響農作物灌溉；停電後還必須調派人員緊急搶修，增加維修負擔及公共安全風險。

警方針對相關竊案展開調查，布袋分局偵查隊透過多次埋伏、跟監等方式，陸續偵破3起電纜線失竊案件，涉案竊嫌均移送法辦。

顏錦義表示，穩定供電是台電重要任務，電纜竊案偵辦範圍廣、查緝工作量大，肯定布袋分局投入人力偵辦。台電未來將持續與警方合作，加強偏僻地區防竊及查緝，也透過破案獎勵制度鼓勵警方查緝電力設施竊案，降低竊纜造成的停電及公共安全風險。

台電嘉義區營業處頒發破案獎勵金，肯定嘉義縣警察局布袋分局偵查隊、布袋聯合所及義竹聯合所偵破電纜線竊案。圖／台電嘉義區處提供