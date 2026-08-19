快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

宅配貨到付款找零爆衝突 女買家送貨員互告

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區發生宅配貨到付款糾紛，女買家指控宅配送貨司機因找零問題發生爭執，未經同意侵入住宅，損毀門鎖及屋內物品。送貨員則反控女買家以門夾傷他，並一度阻止他離開，也告女買家傷害。警方今天表示，雙方互告後，將全案函送法辦。

高雄市警鳳山分局表示，33歲周姓女買家報案，指7月22日下午5時30分左右，收取貨到付款包裹時，她付2000元要黃姓送貨司機找零，但黃男沒零錢找零，說改日再送，卻強行撞門闖入住宅拿包裹，致周女住家門鎖及屋內物品受損。

周女將事發內容貼上網路社群平台，表示當時她和家人受到「極大驚嚇，心理恐懼到不行！」質疑「現在社會治安是怎麼了？連待在家等包裹都要提心吊膽？」

警方通知黃男到案說明。黃男則表示，當時要取回尚未完成付款的包裹，遭周女以門夾傷，雙方又在電梯發生拉扯，造成他身體受傷，並遭阻止離開現場，也對周女提出傷害及妨害自由告訴。

鳳山警分局表示，雙方對事發經過各有說法，警方均依法受理告訴，將調閱相關監視器及蒐集事證釐清案情，全案依涉嫌侵入住宅、毀損、傷害及妨害自由等罪嫌函送法辦。

宅配送貨司機將包裹送買家大樓，事後卻被控侵入住宅。記者林保光／翻攝
宅配送貨司機將包裹送買家大樓，事後卻被控侵入住宅。記者林保光／翻攝

送貨員 衝突 包裹

延伸閱讀

男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

高雄婦為拿史努比免費吊飾付40元運費遭詐300萬 再匯200萬結局曝光

影／詭異！BMW女自撞電桿疑毒駕棄車 竟搜出滿車爆竹

台中男陷台越跨國戀陷阱險寄金融卡 超商店員報警合力阻詐

相關新聞

國1苗栗三義路段3車連環撞 3人OHCA、1人受傷送醫

國道1號147.8公里苗栗縣三義鄉北上路段，今天上午10點27分左右3輛車子追撞事故，苗栗縣政府消防局三義、銅鑼及公館分隊6車13人趕往搶救，現場2人失去呼吸心跳（OHCA），1名受困車內，1名壓在車底，經消防人力協助脫困及救護，上午11點50分全數脫困，其中3名OHCA，全案由國道警方處理中。

環保回收車不收汽車尾翼 高雄父子與清潔隊員爆口角互告

高雄市鳳山區昨天發生環保回收車清潔隊員與民眾爆糾紛；七旬顏姓老翁父子要丟汽車尾翼，清潔員認為這不是回收物起爭執。清潔員指對方要叫議員來施壓等語，向警方提出妨害公務及恐嚇告訴。

嘉義竊賊專挑偏僻處剪電纜 警連破3案獲台電18萬獎金

嘉義地區去年以來陸續發生電纜線遭竊案件，竊賊鎖定偏僻地區下手，不僅造成停電，連農田抽水、路燈等都可能受到影響。嘉義縣警察局布袋分局經多次埋伏、跟監，接連破獲3起電纜線竊案，台電嘉義區營業處今天頒發18萬元破案獎勵金，肯定警方查緝成果。

宅配貨到付款找零爆衝突 女買家送貨員互告

高雄市鳳山區發生宅配貨到付款糾紛，女買家指控宅配送貨司機因找零問題發生爭執，未經同意侵入住宅，損毀門鎖及屋內物品。送貨員則反控女買家以門夾傷他，並一度阻止他離開，也告女買家傷害。警方今天表示，雙方互告後，將全案函送法辦。

虎頭蜂入秋攻擊性強 花蓮農民遭蜂螫險休克

屏東縣日前發生登山協會成員入山探勘遭虎頭蜂群攻擊，2死1傷憾事。花蓮近日也發生農民除草時遭虎頭蜂螫傷，一度意識不清，幸好消防人員趕到及時注射腎上腺素搶救，送醫後恢復意識。

駕艙機車上路尚無人領牌 高市警提醒勿踩紅線不然吃罰單

駕艙機車開放上路，高雄市警局提醒民眾，駕駛這類具封閉式駕艙及方向盤式轉向系統的三輪機車，須持有小型車以上駕駛執照，行駛或停車比照小型車，駕駛人應留意相關規定，以免將來買車違規受罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。