宅配貨到付款找零爆衝突 女買家送貨員互告

高雄市鳳山區發生宅配貨到付款糾紛，女買家指控宅配送貨司機因找零問題發生爭執，未經同意侵入住宅，損毀門鎖及屋內物品。送貨員則反控女買家以門夾傷他，並一度阻止他離開，也告女買家傷害。警方今天表示，雙方互告後，將全案函送法辦。

高雄市警鳳山分局表示，33歲周姓女買家報案，指7月22日下午5時30分左右，收取貨到付款包裹時，她付2000元要黃姓送貨司機找零，但黃男沒零錢找零，說改日再送，卻強行撞門闖入住宅拿包裹，致周女住家門鎖及屋內物品受損。

周女將事發內容貼上網路社群平台，表示當時她和家人受到「極大驚嚇，心理恐懼到不行！」質疑「現在社會治安是怎麼了？連待在家等包裹都要提心吊膽？」

警方通知黃男到案說明。黃男則表示，當時要取回尚未完成付款的包裹，遭周女以門夾傷，雙方又在電梯發生拉扯，造成他身體受傷，並遭阻止離開現場，也對周女提出傷害及妨害自由告訴。

鳳山警分局表示，雙方對事發經過各有說法，警方均依法受理告訴，將調閱相關監視器及蒐集事證釐清案情，全案依涉嫌侵入住宅、毀損、傷害及妨害自由等罪嫌函送法辦。