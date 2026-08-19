虎頭蜂入秋攻擊性強 花蓮農民遭蜂螫險休克

屏東縣日前發生登山協會成員入山探勘遭虎頭蜂群攻擊，2死1傷憾事。花蓮近日也發生農民除草時遭虎頭蜂螫傷，一度意識不清，幸好消防人員趕到及時注射腎上腺素搶救，送醫後恢復意識。

花蓮縣消防局前天下午4時許接獲通報，指萬榮鄉西林林道有人遭蜂螫傷，派遣鳳林及萬榮分隊共6人前往救援。

消防人員趕到時，發現男子呼吸急促，有低血壓狀況，身上有多處疑似蜂螫傷口，詢問同行友人確認遭到虎頭蜂群攻擊，立即給予高濃度氧氣治療，並注射腎上腺素、生理食鹽水等，再將傷患搬到產業道路上，由救護車送往鳳林榮民醫院救治。

消防局表示，時序已入秋，毒蜂攻擊性最強的時候，民眾若在戶外活動，要留意身邊是否有巡邏的虎頭蜂，若發現應安靜離開，千萬不要拍打驅趕。

民眾若遭到蜂群攻擊，可以用衣物包裹住頭、頸部，減少身體暴露在外的部位，趕緊抱頭逃生，不要逗留在現場；若被蜂螫，可冰敷患部減輕疼痛及腫脹，若有暈眩或是呼吸困難等症狀，一定要趕快送醫。

花蓮縣萬榮鄉西林村一位農民日前除草時遭虎頭蜂攻擊，幸好消防人員及時趕到救援，恢復意識。圖／花蓮縣消防局提供