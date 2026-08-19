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駕艙機車上路尚無人領牌 高市警提醒勿踩紅線不然吃罰單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

駕艙機車開放上路，高雄市警局提醒民眾，駕駛這類具封閉式駕艙及方向盤式轉向系統的三輪機車，須持有小型車以上駕駛執照，行駛或停車比照小型車，駕駛人應留意相關規定，以免將來買車違規受罰。

高雄市警局交通大隊表示，道路交通安全規則首次對駕艙機車納入機車範疇，6月30日施行，至今廠商仍在安全車測階段，高雄市2處監理所至今還沒接獲民眾申請領牌。

駕艙機車核准上路，預估將來車測完成，可能帶動一陣風潮，高雄市警交通大隊提醒，依修正規定，駕駛駕艙機車須持有小型車以上駕駛執照，僅持有機車駕駛執照不能駕駛駕艙機車，否則警方仍將視為無照駕駛，依道路交通管理處罰條例，可處6000元至1萬2000元罰鍰，並當場移置保管車輛，若有累犯情形也將依規定加重處罰。

警方表示，駕艙機車的行駛規定比照小型車，在劃設快、慢車道分隔線的道路上，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車以外，不得行駛慢車道；但設有快、慢車道分隔島的道路不在此限。

停車部分，高雄市政府交通局已於7月22日公告駕艙機車路邊停車管理規定及收費標準，自公告日起，駕艙機車可停放於市區路邊一般小型車停車格，禁止停放於機車停車格；同一小型車停車格空間足夠，可停放1輛以上駕艙機車，車輛均不得超出停車格線，如超出停車格線，仍將依規定舉發。

高雄市警交通大隊製圖，提醒駕艙機車有多項限制。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市警交通大隊製圖，提醒駕艙機車有多項限制。圖／高雄市警交通大隊提供

高雄市警交通大隊製圖，提醒駕艙機車有多項限制。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市警交通大隊製圖，提醒駕艙機車有多項限制。圖／高雄市警交通大隊提供

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