公餘苦讀拚警大 新營警分局4警員高中三等警察特考

台南市新營警分局警員張晉豪、李宗庭、林芳亦及黃仁威等4人利用公餘苦讀，在競爭激烈的三等警察特考脫穎而出考上警察大學，4人展現上進心與毅力，讓同仁們無不豎起大拇指佩服。

民治派出所的張晉豪是錄取交通警察特考、鹽水分駐所李宗庭為刑事鑑事特考、同為柳營分駐所林芳亦、黃仁威分別是外事、交通警察特考，柳營所一次高中2名「準巡官」更是不簡單。

新營警分局長陳俊凱今特地前往派出所親自張貼大紅榜，代表全體分局向金榜題名同仁道賀與肯定。他表示，1人上榜是個人榮耀，4人攜手進榜則是整個團隊的驕傲。陳俊凱也勉勵即將受訓進修的同仁，未來能將所學融會貫通、學以致用，把個人專業升級轉化為守護地方安寧的實質戰力。

新營警分局說，三等警察特考錄取率極低、競爭激烈，準備過程考驗的不只是法律法規與犯罪偵查等專業知識，更考驗著「時間管理大師」般的強大意志力；基層員警平時肩負巡邏、值班、交管及各項突發治安事件處理，體力與精神消耗甚鉅；同仁能在繁重輪班節奏中，利用零碎時間與休假苦讀、自律進修，在眾多考生中脫穎而出，真的不簡單。

分局說，自112年至115年，已連續4年都有同仁順利考取三等警察特考或警佐班第2類，取得進入中央警察大學受訓的資格，這2種考試全以筆試成績高低來決定錄取結果，是基層員警晉升警官的主要管道。

柳營分駐所警員林芳亦（右）高中外事警察高考。記者謝進盛／翻攝

新營警分局民治派出所張晉豪（右）高中交通警察特考，分局長陳俊凱貼紅榜祝賀。記者謝進盛／翻攝

鹽水分駐所李宗庭（右）高中刑事鑑事特考，新營分局長陳俊凱（左）前往貼紅榜祝賀。記者謝進盛／翻攝