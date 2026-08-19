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中壢20歲男子疑疲勞駕駛 開車偏離車道撞向路旁2汽車、6機車
桃園市中壢區吉林北路（0126291號燈桿前）18日23時34分有車禍發生，中壢分局獲報後派員到場處理與疏導交通。原來是一位20歲鄧姓男子疑似因疲勞駕駛，在事故地點撞擊停放在車格內的2台轎車及6輛機車，所幸無人傷亡。
中壢分局表示，警方初步調查，鄧姓男子當時駕駛轎車，沿吉林北路往忠孝路方向直行，行經事故地點時疑似因疲勞駕駛，車輛不慎偏離衝向對向車道，撞擊停放於對向停車格內的2輛小客車及6輛機車，造成多車輛車身受損，現場無人受傷且無酒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬尚待進一步調查釐清。
中壢分局分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車前應充分休息，切勿疲勞駕駛，若精神不濟時，應選擇安全處所停車休息，待精神恢復後再行上路，以確保自身及其他用路人之生命財產安全。
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