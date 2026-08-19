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台中男灌完啤酒再去理容店…爛醉撞死7旬翁 肇逃躲回家酒測值1.02
台中王姓男子有酒駕前科，今年6月在羊肉店喝啤酒後開車上路，跑去理容院消費返家途中疑未注意，行經大雅區中清路撞上一旁徒步的張姓老翁，釀他傷重送醫仍不治，王沒下車還加速逃離現場，隔天凌晨仍落網，檢方依酒駕、肇逃致死罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。
檢方查，王男（42歲）今年6月16日下午4時多先是在北屯區某岡山羊肉店喝啤酒，晚上8時多沒等酒精完全消退就開1輛租賃的黑色賓士車上路，途中還先去北區五權路上的理容名店消費。
直到當晚10時多他開車經大雅區中清路三段，因未注意前車狀況，竟追撞同向走在機慢車道的71歲張姓老翁，張翁遭撞傷重送醫，仍因創傷性顱內出血及顱骨骨折、多處脊椎損傷、氣胸，及血胸等，晚間11點多宣告不治。
未料王男肇事後非但沒下車查看張翁傷勢，也沒有報警處理，隨即踩油門逃離現場，有民眾發現張翁倒地報案才曝光。
警方調閱沿途監視器鎖定身分，17日凌晨1時多追到大雅區中清東路民宅前逮到王，現場施以呼氣酒測數值仍高達每公升1.02毫克。
檢方也發現，王男10年內曾犯酒駕公共危險，這次再度酒駕且撞死人，偵結依酒駕、肇事逃逸致人於死等罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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