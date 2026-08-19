新竹寶山自行車道工程爆竊案 46支燈桿遭「掏空」財損近百萬

新竹縣寶山鄉自行車道工程發生大規模竊案，廠商近日巡查發現草皮散落燈桿零組件，全面清查後赫然發現46支燈桿內電纜線、電源供應器等設備遭竊，光材料損失就約99萬元。警方已受理報案，並加強周邊巡守追查竊賊。

據了解，寶山鄉自行車道工程目前正辦理停工變更作業，廠商近日派員至現場巡查時，意外發現草皮上遺留燈桿內部零組件，察覺有異後立即全面清查，確認沿線共有46支燈桿遭竊，內部纜線及相關設備不翼而飛。

經初步清查，遭竊設備包括14mm²/2C主線路約2250公尺、8mm²/1C主線路約2250公尺，以及3.5mm²/3C燈具線約276公尺，另有46只電源供應器及46只漏電斷路器遭竊，初估材料損失約99萬元，還未計入後續復原所需的人工、車輛及機具租賃等費用。

寶山鄉公所表示，研判設備可能於7月初至8月14日期間遭竊，由於廠商巡查時現場並未發現可疑人員或車輛，無法第一時間攔阻，經確認失竊範圍後，廠商已於8月15日下午2時31分向警方報案。

寶山鄉長邱振瑋指出，目前現場防護機制仍待強化，若立即重新安裝設備，恐面臨再次遭竊風險，因此將先召開專案會議，研商現場防護及保全措施，待確認相關機制後再進行復原施工。

由於工程原編列預算並未納入監視器等防護設備費用，後續也將討論沿線增設監視監控設備的可行性、經費來源及執行方式，希望降低設備再次遭竊風險。

竹東警分局表示，已受理寶山鄉自行車道電纜線及周邊設備遭竊案件，目前積極偵辦中，後續也將針對案發地點周邊加強巡守；若民眾發現可疑人士逗留、徘徊或掌握相關事證，可撥打110報案或提供警方追查。

竹東警分局表示，已受理寶山鄉自行車道電纜線及周邊設備遭竊案件，目前積極偵辦中。圖／寶山鄉公所提供

寶山鄉自行車道工程沿線共有46支燈桿遭竊，內部纜線及相關設備不翼而飛。圖／寶山鄉公所提供