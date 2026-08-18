新北三重男鐵鎚猛擊流浪貓遭逮 最重恐面臨2年徒刑

新北市三重區39歲謝姓男子，16日深夜路過見貓咪坐在機車腳踏板上，竟拿鐵鎚猛擊貓咪頭部，經附近居民報案，警方昨晚逮人並依違反動保法送辦，最重恐面臨2年刑罰。

新北市警察局三重分局今天以訊息說明，警方接獲民眾報案，民眾持鐵鎚攻擊路邊流浪貓情事，經調閱監視畫面，可見有男子16日晚間10時許行經案發巷弄時，疑見到有貓咪在機車踏墊上休息，竟從背包掏出鐵鎚狠砸貓咪頭部後逃逸。

警方獲報會同動保處人員到場尋找，直到17日晚間才尋獲遭虐貓咪，經送醫檢傷，貓咪有氣胸、右側臉挫傷、雙後肢指甲斷裂等傷勢；隨後，警方於昨晚近11 時通知涉案謝男到案說明。

警方在詢問後，原本依動保法故意傷害動物，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，函送動保處裁罰。

但由於貓咪傷勢嚴重，動保處認為應改依動保法第25條第1項函送檢方偵辦，警方表示，謝男若遭起訴，恐面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金的刑罰。