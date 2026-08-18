市民高架火燒車！民眾直擊貨車冒煙至全面燃燒 巨響、火光頻傳

台北市市民大道今傍晚發生火燒車案，羅姓駕駛發現車輛冒煙後停靠路肩躲避並報警求助，車輛旋即起火燃燒，警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑，確切起火原因待查。

台北市消防局表示，今晚6時56分獲報，中山區市民大道高架道路往西處有小貨車起火燃燒，經派員到場射水撲救，火勢於晚間7時32分撲滅，起火原因待查。

警方表示，現場是一輛小貨車起火，駕駛51歲羅姓男子行車間發現車輛冒煙，立即停靠路肩、下車躲避，現場無人受困或傷亡，消防員滅火時，轄區警方也派員到場進行交通管制，引導用路人於平面路段疏散。

不少民眾目擊火燒車過程，其中有人在市民高架道路下方錄影，指出「肉眼可見安全擋板被火勢熔化，很怕擋板掉落傷人」；有人事發時也在市民大道高架道路上，因配合管制疏導，「塞車塞到很想上廁所」。

另有民眾剛好居住市民高架道路旁高樓層，案發時在家中聽聞巨響後從陽台向外查看，直擊羅姓駕駛慌忙從貨車上逃離，車輛後續冒煙起火，短短5分鐘內整輛車陷入火海，期間不時發出巨大爆炸聲，而警笛聲正從四面八方傳來，場面令人怵目驚心。

警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑。圖／消防局提供

民眾直擊，其他車輛經過時，起火貨車發出巨大爆炸聲，同時有火光向外彈出。圖／讀者提供

民眾直擊，其他車輛經過時，起火貨車發出巨大爆炸聲，同時有火光向外彈出。圖／讀者提供