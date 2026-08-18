快訊

學歷越高越能賺錢？ 專科生所得中位數反超大學

獨／夢想蓋樹屋卻全枯死 九孔控王中平「種103棵樹無一倖存」

市民高架火燒車！民眾直擊貨車冒煙至全面燃燒 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

市民高架火燒車！民眾直擊貨車冒煙至全面燃燒 巨響、火光頻傳

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市市民大道今傍晚發生火燒車案，羅姓駕駛發現車輛冒煙後停靠路肩躲避並報警求助，車輛旋即起火燃燒，警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑，確切起火原因待查。

台北市消防局表示，今晚6時56分獲報，中山區市民大道高架道路往西處有小貨車起火燃燒，經派員到場射水撲救，火勢於晚間7時32分撲滅，起火原因待查。

警方表示，現場是一輛小貨車起火，駕駛51歲羅姓男子行車間發現車輛冒煙，立即停靠路肩、下車躲避，現場無人受困或傷亡，消防員滅火時，轄區警方也派員到場進行交通管制，引導用路人於平面路段疏散。

不少民眾目擊火燒車過程，其中有人在市民高架道路下方錄影，指出「肉眼可見安全擋板被火勢熔化，很怕擋板掉落傷人」；有人事發時也在市民大道高架道路上，因配合管制疏導，「塞車塞到很想上廁所」。

另有民眾剛好居住市民高架道路旁高樓層，案發時在家中聽聞巨響後從陽台向外查看，直擊羅姓駕駛慌忙從貨車上逃離，車輛後續冒煙起火，短短5分鐘內整輛車陷入火海，期間不時發出巨大爆炸聲，而警笛聲正從四面八方傳來，場面令人怵目驚心。

警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑。圖／消防局提供
警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑。圖／消防局提供

民眾直擊，其他車輛經過時，起火貨車發出巨大爆炸聲，同時有火光向外彈出。圖／讀者提供
民眾直擊，其他車輛經過時，起火貨車發出巨大爆炸聲，同時有火光向外彈出。圖／讀者提供

民眾直擊，其他車輛經過時，起火貨車發出巨大爆炸聲，同時有火光向外彈出。圖／讀者提供
民眾直擊，其他車輛經過時，起火貨車發出巨大爆炸聲，同時有火光向外彈出。圖／讀者提供

警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑。圖／消防局提供
警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑。圖／消防局提供

火燒車 北市 台北市

延伸閱讀

北市市民大道小貨車突起火！駕駛跳車求助 警消趕赴現場射水撲救

國3快官路段火燒車 幸好駕駛人及時逃出未有人員傷亡

影／小黃自撞、汽車鬧區違規迴轉 北市中山警一夜查獲2疑涉毒案

雪隧首例！男子蛇行壓線、險撞鄰車 警引導下交流道攔查竟是毒駕

相關新聞

市民高架火燒車！民眾直擊貨車冒煙至全面燃燒 巨響、火光頻傳

台北市市民大道今傍晚發生火燒車案，羅姓駕駛發現車輛冒煙後停靠路肩躲避並報警求助，車輛旋即起火燃燒，警、消到場時車輛全面燃燒，經射水撲救，確認現場無人傷亡，但車輛已全部燒至焦黑，確切起火原因待查。

北市市民大道小貨車突起火！駕駛跳車求助 警消趕赴現場射水撲救

羅姓男子今傍晚6時56分駕駛貨車沿台北市市民大道高架道路往西行，發現車輛突然冒煙起火，急忙停車並下車躲避，警、消獲報到場時，車輛已全面燃燒，射水撲救後於晚間9時32分撲滅火勢，現場無人傷亡，起火原因待查。

國3通霄段大小貨車碰撞翻覆釀3傷 南下車流回堵壅塞排除中

國道3號苗栗通霄路段，約南下145公里處，今天（18日）傍晚5點半左右發生嚴重車禍，1輛大貨車與1輛小貨車發生碰撞，現場大貨車側翻撞進外側護欄，小貨車則當場翻覆、四輪朝天，雙方駕駛座均嚴重變形，造成3人受傷，小貨車駕駛一度受困車內，目前事故仍在拖吊作業中。

影／疑閃臨停小貨車變換車道 78歲老翁遭砂石車撞擊不治

屏東縣九如鄉台三線九如路二段，今天上午10時28分發生死亡車禍，機車騎士78歲陳姓老翁，行經九如路二段時，疑要閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。

阿伯走在高速公路要上廁所 國道警護送下國道將開罰

73歲陳姓男子昨天傍晚被發現走在國道一號台中路段外側路肩，一旁都是高速行駛車輛很危險，國道警察趕抵現場護送他平安下國道；據了解，陳男說想上廁所，研判他可能誤上國道沿路走，警方將依法開罰，可處3000元到6000元罰鍰。

台積電寶山F20廠工安意外 公司完整回應來了

台積電（2330）寶山F20廠工安17日傳出工安意外，對此台積電18日面對本報記者詢問完整回應該議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。