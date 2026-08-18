國3通霄段大小貨車碰撞翻覆釀3傷 南下車流回堵壅塞排除中

國道3號苗栗通霄路段，約南下145公里處，今天（18日）傍晚5點半左右發生嚴重車禍，1輛大貨車與1輛小貨車發生碰撞，現場大貨車側翻撞進外側護欄，小貨車則當場翻覆、四輪朝天，雙方駕駛座均嚴重變形，造成3人受傷，小貨車駕駛一度受困車內，目前事故仍在拖吊作業中。

根據國道1968監視器畫面，大貨車發生碰撞後側翻，車體卡在外側路肩護欄，車上貨物甚至散落到邊坡；另小貨車則翻覆在內側車道，現場車體嚴重受損，兩車駕駛座均因撞擊變形，消防單位獲報到場隨即使用破壞器材破壞車體，才順利將受困駕駛救出，現場3名男性傷者均被送醫急救。

事故發生後，消防人員、國道警方及拖吊車陸續抵達現場，目前持續進行救援及事故排除。由於事故正值下班時段，肇事車輛及散落物佔據多個車道，經搶先拖離小貨車後，大吊車才進場，僅維持內線車道可通行，南下車流受到嚴重影響，一度出現回堵情況。

國道警方表示，目前傷者都還在就醫治療中，確切肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清，提醒用路人行經事故路段務必減速慢行，並留意前方車況及救援人員，切勿任意變換車道，以免造成二次事故。

大貨車發生碰撞後側翻，車體卡在外側路肩護欄，車上貨物甚至散落到邊坡。圖／民眾提供

由於事故正值下班時段，肇事車輛及散落物佔據多個車道，南下車流受到嚴重影響，一度出現回堵情況。圖／民眾提供