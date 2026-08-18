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影／疑閃臨停小貨車變換車道 78歲老翁遭砂石車撞擊不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣九如鄉台三線九如路二段，今天上午10時28分發生死亡車禍機車騎士78歲陳姓老翁，行經九如路二段時，疑要閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。

里港警分局調查，機車騎士78歲陳老翁沿九如路二段時，疑為閃避前方臨時停放小貨車而向左變換車道，與同向行駛在外側快車道43歲林男駕駛的砂石車發生擦撞，老翁當場倒地，機車則滑行撞上臨停的小貨車。

78歲陳姓老翁現場失去呼吸心跳，送醫搶救不治。警方初步調查，現場相關駕駛人，砂石車駕駛43歲林男、臨停小貨車駕駛38歲蘇男，死者78歲老翁，均無酒駕、毒駕，肇事原因及責任歸屬，待後續調查釐清。

里港警分局呼籲，駕駛人切勿任意違規停車，停車也應選擇合法安全不影響人車通行處所。另變換車道前應注意周邊來車並依規定使用方向燈，行經大型車周邊應保持安全距離、避免進入視野死角，共同維護道路交通安全。

機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供
機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供
機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供
機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供
機車騎士78歲陳姓老翁今上午行經九如路二段時，疑閃避前方臨停小貨車，向左變換車道，卻撞上同向砂石車，老翁倒地後，機車滑行撞到臨停小貨車，老翁現場失去呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

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