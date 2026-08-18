阿伯走在高速公路要上廁所 國道警護送下國道將開罰

73歲陳姓男子昨天傍晚被發現走在國道一號台中路段外側路肩，一旁都是高速行駛車輛很危險，國道警察趕抵現場護送他平安下國道；據了解，陳男說想上廁所，研判他可能誤上國道沿路走，警方將依法開罰，可處3000元到6000元罰鍰。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，昨天傍晚5時41分，在國道1號北向178公里台中路段有行人誤闖案，73歲陳姓男子行走於入口匝道外側路肩，三大隊接獲報案立即派員前往處理，5時50分排除至安全處所後依規定製單舉發。

三大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，行人切勿進入高速公路，若發現有行人進入高速公路，應在保證自身安全前提下，撥打110或1968通報，確保行車安全。