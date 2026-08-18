三重惡男持鐵槌猛擊流浪貓釀氣胸重傷 遭逮竟辯稱：只想嚇牠

新北市39歲謝男前天（16日）深夜行經三重區三和路時，竟持鐵鎚攻擊在機車踏板上休息的流浪貓，導致貓咪氣胸重傷、右側臉挫傷雙後肢指甲斷裂。三重警昨晚循線逮捕謝男，詢後依動保法送辦，可處2年以下徒刑或併科20萬以上200萬元以下罰金。

據了解，狠心攻擊流浪貓的謝男，因工作不穩定收入微薄，16日深夜他帶一支鐵鎚外出閒晃，行經三重區三和路時見有1隻貓躺在路旁機車腳踏板上休息，謝男突掏出鐵鎚對貓身軀重擊，貓咪被攻擊後驚嚇跑離現場。民眾全程目睹謝男惡行，後續將監視器畫面PO網，新北市動保處發現後通報三重警調查。三重警方調閱監視器畫面後鎖定謝男身分及行蹤，昨天（17日）深夜通知謝男到案說明。

謝男警詢時坦承持鐵鎚攻擊貓，辯稱是路過時看到貓突然想嚇貓。新北動保處昨晚9時許尋獲遭攻擊的流浪貓，經送醫檢查發現貓咪重傷氣胸、右側臉挫傷、雙後肢指甲斷裂。依動保法第25條第1項：故意使動物遭受殘害或違法宰殺犬貓者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上200萬以下罰金。

動保處呼籲民眾應愛護生命，若發現任何虐待或傷害動物之情事，請立即撥打 110 報案或通知動保機關，共同維護動物權益與社會治安。

謝男用來攻擊流浪貓的鐵鎚。記者黃子騰／翻攝

警方將謝男依動保法送辦。記者黃子騰／翻攝