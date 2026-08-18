快訊

航見科技公司涉採購大陸無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

同樣擁核美國卻打伊朗哄北韓！川普向金正恩拋媚眼恐沒用 專家揭原因

聽新聞
0:00 / 0:00

中和少女墜樓送醫不治 警初步排除外力介入

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和區今天上午發生墜樓死亡案件，一名14歲少女從中山路三段一處大型社區大樓高處墜落至1樓，鄰居發現後趕緊報案。警消到場時，少女全身多處重創、已無呼吸心跳，現場實施CPR後送往雙和醫院搶救，仍於中午12時許宣告不治。

中和分局表示，今天上午11時許接獲通報後，立即派員前往現場。鑑識人員隨後進行採證，現場未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入可能，至於少女墜樓原因仍待進一步釐清。

警方已通知少女母親到場製作筆錄，並依規定進行兒少保護等相關通報，全案報請新北地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因及事發經過。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市中和區中山路三段一處大型社區今天上午發生少女墜樓事件，少女送醫搶救後仍宣告不治，警方已報請檢察官相驗，釐清事發原因。記者張策／翻攝
新北市中和區中山路三段一處大型社區今天上午發生少女墜樓事件，少女送醫搶救後仍宣告不治，警方已報請檢察官相驗，釐清事發原因。記者張策／翻攝

中和 墜樓 雙和醫院

延伸閱讀

警消架氣墊對峙相勸7小時 北市廣慈社宅7旬翁墜樓身亡

台東父子返家車輛突暴衝墜邊坡 父OHCA、子受困車內獲救

台積電F20廠爆工安意外 22歲男遭500多公斤配電盤壓死

彰化地方法院辦公室1員工死亡 相驗排除其它外力造成

相關新聞

阿伯走在高速公路要上廁所 國道警護送下國道將開罰

73歲陳姓男子昨天傍晚被發現走在國道一號台中路段外側路肩，一旁都是高速行駛車輛很危險，國道警察趕抵現場護送他平安下國道；據了解，陳男說想上廁所，研判他可能誤上國道沿路走，警方將依法開罰，可處3000元到6000元罰鍰。

台積電寶山F20廠工安意外 公司完整回應來了

台積電（2330）寶山F20廠工安17日傳出工安意外，對此台積電18日面對本報記者詢問完整回應該議題。

三重惡男持鐵槌猛擊流浪貓釀氣胸重傷 遭逮竟辯稱：只想嚇牠

新北市39歲謝男前天（16日）深夜行經三重區三和路時，竟持鐵鎚攻擊在機車踏板上休息的流浪貓，導致貓咪氣胸重傷、右側臉挫傷雙後肢指甲斷裂。三重警昨晚循線逮捕謝男，詢後依動保法送辦，可處2年以下徒刑或併科20萬以上200萬元以下罰金。

中和少女墜樓送醫不治 警初步排除外力介入

新北市中和區今天上午發生墜樓死亡案件，一名14歲少女從中山路三段一處大型社區大樓高處墜落至1樓，鄰居發現後趕緊報案。警消到場時，少女全身多處重創、已無呼吸心跳，現場實施CPR後送往雙和醫院搶救，仍於中午12時許宣告不治。

台東父子返家車輛突暴衝墜邊坡 父OHCA、子受困車內獲救

台東縣卑南鄉富源村今天中午發生一起汽車墜落邊坡意外！46歲林姓男子開車載兒子前往台東馬偕醫院回診，中午返家時，車輛行經住家道路，不明原因突然暴衝，先撞破浴室圍牆，隨後衝入庭院前方邊坡，林姓駕駛被拋出車外，消防人員到場時已無呼吸心跳，兒子則受困副駕駛座，還能自行使用手機報案求救。

國3快官路段火燒車 幸好駕駛人及時逃出未有人員傷亡

國道3號北向203.1公里彰化快官路段，今天上午11時16分發生火燒車案，幸好駕駛人及時逃出，未造成人員傷亡，起火原因由彰化縣消防局調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。