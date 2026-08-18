中和少女墜樓送醫不治 警初步排除外力介入

新北市中和區今天上午發生墜樓死亡案件，一名14歲少女從中山路三段一處大型社區大樓高處墜落至1樓，鄰居發現後趕緊報案。警消到場時，少女全身多處重創、已無呼吸心跳，現場實施CPR後送往雙和醫院搶救，仍於中午12時許宣告不治。

中和分局表示，今天上午11時許接獲通報後，立即派員前往現場。鑑識人員隨後進行採證，現場未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入可能，至於少女墜樓原因仍待進一步釐清。

警方已通知少女母親到場製作筆錄，並依規定進行兒少保護等相關通報，全案報請新北地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因及事發經過。

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