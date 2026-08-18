聽新聞
0:00 / 0:00
台東父子返家車輛突暴衝墜邊坡 父OHCA、子受困車內獲救
台東縣卑南鄉富源村今天中午發生一起汽車墜落邊坡意外！46歲林姓男子開車載兒子前往台東馬偕醫院回診，中午返家時，車輛行經住家道路，不明原因突然暴衝，先撞破浴室圍牆，隨後衝入庭院前方邊坡，林姓駕駛被拋出車外，消防人員到場時已無呼吸心跳，兒子則受困副駕駛座，還能自行使用手機報案求救。
消防局接獲報案後，立即派遣消防及救護人員前往富源村救援。消防人員到場發現，一輛自小客車衝出住家道路，撞破浴室圍牆後墜入庭院前方邊坡，車輛卡在坡下，現場情況相當驚險。
消防人員確認林姓駕駛被拋出車外，已無呼吸心跳，立即展開CPR及相關急救處置，並由救護人員後送醫院搶救。
同行的兒子則受困副駕駛座，因車體卡在邊坡，無法自行脫困，但意識仍清楚，並自行拿手機撥打電話報案，等待消防人員到場救援。
由於事故車輛位在邊坡，消防人員先以鋼索固定車體，避免救援過程中車輛滑動，再展開脫困作業，順利將受困的兒子拉出車外，後續交由救護人員處置。
據了解，林姓男子上午曾開車載兒子前往台東馬偕醫院回診，之後兩人開車返家，沒想到就在準備進入住家道路時，車輛突然不明原因暴衝，先撞破浴室圍牆，林姓駕駛隨後遭拋出車外，車輛則衝下邊坡。
目前林姓駕駛及兒子均由救護人員送醫處置，實際傷勢及後續情況仍待醫院進一步確認。警方目前已著手調查事故原因，由於車輛為何突然暴衝尚未釐清，是否涉及車況、操作或其他因素，仍待警方進一步調查確認。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。