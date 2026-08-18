台東父子返家車輛突暴衝墜邊坡 父OHCA、子受困車內獲救

台東縣卑南鄉富源村今天中午發生一起汽車墜落邊坡意外！46歲林姓男子開車載兒子前往台東馬偕醫院回診，中午返家時，車輛行經住家道路，不明原因突然暴衝，先撞破浴室圍牆，隨後衝入庭院前方邊坡，林姓駕駛被拋出車外，消防人員到場時已無呼吸心跳，兒子則受困副駕駛座，還能自行使用手機報案求救。

消防局接獲報案後，立即派遣消防及救護人員前往富源村救援。消防人員到場發現，一輛自小客車衝出住家道路，撞破浴室圍牆後墜入庭院前方邊坡，車輛卡在坡下，現場情況相當驚險。

消防人員確認林姓駕駛被拋出車外，已無呼吸心跳，立即展開CPR及相關急救處置，並由救護人員後送醫院搶救。

同行的兒子則受困副駕駛座，因車體卡在邊坡，無法自行脫困，但意識仍清楚，並自行拿手機撥打電話報案，等待消防人員到場救援。

由於事故車輛位在邊坡，消防人員先以鋼索固定車體，避免救援過程中車輛滑動，再展開脫困作業，順利將受困的兒子拉出車外，後續交由救護人員處置。

據了解，林姓男子上午曾開車載兒子前往台東馬偕醫院回診，之後兩人開車返家，沒想到就在準備進入住家道路時，車輛突然不明原因暴衝，先撞破浴室圍牆，林姓駕駛隨後遭拋出車外，車輛則衝下邊坡。

目前林姓駕駛及兒子均由救護人員送醫處置，實際傷勢及後續情況仍待醫院進一步確認。警方目前已著手調查事故原因，由於車輛為何突然暴衝尚未釐清，是否涉及車況、操作或其他因素，仍待警方進一步調查確認。

自小客車不明原因暴衝，先撞破住家浴室圍牆後衝入邊坡，現場留下明顯撞擊痕跡，事故原因仍待警方調查。圖／讀者提供