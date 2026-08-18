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「桃小巴」8、9月新闢46條路線 桃園13區「區區到我家」

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市交通局8月及9月推動46條桃小巴新路線上路，9人座小巴提供市民更靈活及貼心服務。圖：交通局提供

桃園市政府為提升市區公車服務品質，去年7月推動「桃小巴」政策迄今，全市9區已完成56條桃小巴路線上路，方便市民搭乘。市府交通局長張新福今天表示，下半年配合市府重大交通建設，規畫桃小巴接駁捷運站及周邊社區，本月底前新闢7條路線、9月新增39條路線，共46條新路線上路，今年底達成120條路線上路的目標。

桃園市政府交通局今年訂定「幹線公車與路網優化」為公共運輸核心主軸，推出「大巴跑幹線、小巴到我家，轉乘快又準，處處有公車」口號，推動桃小巴計畫，提升市民搭乘大眾運輸的誘因。交通局強調，今年為桃小巴宣導期，市民使用市民卡可享免費乘車優惠，鼓勵市民養成搭乘大眾運輸的習慣。

桃園市府去年7月起推出「桃小巴」政策，利用9人座小巴穿梭各區道路狹窄巷弄，便利市民搭乘公共運輸工具。去年完成31條桃小巴路線上路，今年上半年再推出25條桃小巴路線，目前全市桃小巴共有56條路線，分布於桃園、觀音、大溪、八德、中壢、大園、新屋、蘆竹、復興9區，市民持市民卡可免費搭乘，也緩解大客車司機人力不足問題，受到市民肯定。

桃小巴政策受到藍綠及無黨籍議員重視，最近議員在市議會紛紛質詢，提出爭取轄區增闢桃小巴路線的訴求。交通局指出，今年下半年將配合重大交通建設，包括龍潭轉運站、捷運綠線優先段等，規畫桃小巴以接駁捷運站周邊社區為主，強化主線、支線與鄰里接駁的交通整合，持續增闢新路線，目標今年底達到全市桃小巴120條路線開通，更方便市民搭乘使用。

今年下半年桃小巴新闢路線中，本（8）月下旬新增楊梅5條、新屋及觀音區各1條，共7條桃小巴新路線上路；9月分別新增楊梅1條、龜山3條、大園5條、八德4條、蘆竹2條、桃園5條、中壢5條、平鎮5條、龍潭3條、新屋4條、大溪1條、復興區1條，共39條桃小巴新路線上路。合計8月及9月桃小巴新增46條路線上路，擴及全市13區，達成「區區有桃小巴」。

張新福表示，為鼓勵市民多搭乘桃小巴，交通局將提升班次載運密度、縮短候車時間，讓市民搭乘桃小巴更加方便、有更多選擇。桃小巴已開通的路線，桃園市民使用市民卡刷卡即可享有免費乘車優惠，希望市民多利用及搭乘大眾公共運輸，落實低碳永續交通。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「桃小巴」8、9月新闢46條路線 桃園13區「區區到我家」

桃小巴 桃園 公車

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