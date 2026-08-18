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獨／竹科工程師騎車撞上違停卸貨大貨車 機車嵌車斗不治

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮公道路昨晚發生死亡車禍，44歲蕭姓女工程師騎機車往芎林方向行駛，行經福德宮前時，撞上前方違規停車卸貨的大貨車，由於撞擊力道猛烈，蕭女機車幾乎整輛嵌進大貨車車斗下方，蕭女重傷送醫搶救，仍宣告不治，詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，昨晚6時56分許，一輛大貨車停靠在公道路外側，車斗堆疊大量棧板等貨物，後方以黑色帆布覆蓋；蕭女騎車沿公道路直行往芎林方向行駛，行經公道路福德宮前時，撞上停在前方卸貨的大貨車。

蕭女騎乘的機車撞上貨車右後方，由於撞擊力道猛烈，蕭女機車幾乎整輛嵌進大貨車車斗下方，車頭卡在貨車車尾附近，車身嚴重毀損，機車零件及碎片散落路面。

警消獲報趕抵現場後，將蕭女送往醫院急救，但因傷勢嚴重，搶救後仍宣告不治。警方初步調查，大貨車當時違規停車卸貨，至於蕭女為何未及閃避、詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。

新竹縣竹東鎮公道路昨晚發生死亡車禍，44歲蕭姓女工程師騎機車往芎林方向行駛，行經福德宮前時，撞上前方違規停車卸貨的大貨車。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮公道路昨晚發生死亡車禍，44歲蕭姓女工程師騎機車往芎林方向行駛，行經福德宮前時，撞上前方違規停車卸貨的大貨車。圖／民眾提供

竹科 違停 機車

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