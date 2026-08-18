影／天雨路滑！頭城聯結車暴衝撞護欄「車頭分離掛橋邊」 畫面曝

宜蘭頭城鎮今天上午雨勢不斷，位於濱海路二段於7時許發生大型曳引聯結車自撞車禍，駕駛疑因天雨路滑，方向盤失控撞擊橋頭護欄，險些衝入大排，車頭與車身幾乎分離，搖搖欲墜。26歲林姓駕駛飽受驚嚇，骨折受傷送醫，肇事原因正由警方調查。

從路口監視器發現當時滂沱大雨，往來車流相當多，林姓駕駛營業用曳引車沿濱海路二段，從北往南行駛，在橋頭的路口發生自撞。警方獲報到場，幸好曳引聯結車是空車，並沒有載運重物，否則在重力加速度下，後果不堪想像，有可能整輛車直衝大排。

礁溪警分局呼籲，用路人行經路口時，應隨時注意車前狀況及周遭交通動態，遵守交通規則，尤其下雨天路面濕滑、視線較差，駕駛人應減速慢行、保持安全車距，隨時注意行人及其他車輛動態，避免交通事故發生。