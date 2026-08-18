聽新聞
0:00 / 0:00
台積電F20廠爆工安意外 22歲男遭500多公斤配電盤壓死
新竹縣寶山鄉台積電F20廠某工區昨天下午發生工安意外，下包商某水電工程行22歲劉姓工人搬運配電盤時，配電盤突然滑動、傾斜，劉男閃避不及遭壓住，現場人員緊急搶救並通報消防局，但救護人員到場時確認劉男已明顯死亡，詳細事發原因仍待調查釐清。
據了解，事故發生於昨天下午1時28分，地點位於台積電F20廠某區廠區工地，劉男當時正在工區內從事配電盤搬運作業，不料搬運過程中，配電盤發生滑動，重量達500多公斤的配電盤隨即傾斜並壓住劉男。
現場人員發現後，立即通知廠區救護人員到場急救，同時撥打119報案。新竹縣消防局下午2時20分抵達現場，經救護人員檢視，劉男已明顯死亡，因此未送醫。至於配電盤為何在搬運過程中滑動、現場作業及安全防護措施是否符合規定，事故確切原因仍待相關單位進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。