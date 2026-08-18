影／竹北「豐采520」工人4米高墜落亡 豐邑深表遺憾:加強督導工安

新竹縣竹北市「豐采520」主體結構已完工，目前持續進行外觀、機電及室內裝修等工程，不料昨天下午發生工安意外，徐姓工人施工時疑從約4公尺高處墜落，經搶救仍宣告不治。豐邑建設深表遺憾，強調將釐清事故原因，並加強督導、強化安全管理。

新竹縣消防局表示，昨天下午4時24分接獲竹北市豐采520工地創傷救護案件，現場為工人施工時疑似從約4公尺高處墜落，消防局派遣2車4人前往搶救。

消防局指出，傷者為徐姓工人，已失去生命跡象，消防局執勤人員先透過電話線上指導現場人員實施心肺復甦術；消防人員到場接手急救後，下午4時55分由光明救護車將徐男送醫搶救。

豐邑建設針對意外發布聲明表示，針對昨（17）日竹北大學段工地發生人員墜落意外，本公司深表遺憾。事件發生後，已於第一時間全力協助傷者送醫救治，事發原因尚待與承包商了解並釐清。

豐邑建設強調，公司將再加強督導各承包廠商確實落實相關安全規範及人員防護，以強化工地安全管理，避免類似事件再次發生。」

據了解，「豐采520」正式登記案名已改為「豐采」，基地約4267坪，位於竹北市光明六路，採四面臨路完整街廓規畫，興建地下6層、地上25至32層雙塔建築，總戶數890戶，其中住宅425戶、商辦465戶，另設大型商場。

建案結合住宅、商辦、百貨及酒店公寓等複合機能，是竹北近年規模最大的開發案之一；基地鄰近高鐵新竹站、台元科技園區、竹北大遠百、水圳森林公園及世興運動公園，並可串聯竹科、生醫園區、國道1號及台68快速道路。

新竹縣竹北市「豐采520」主體結構已完工，目前持續進行外觀、機電及室內裝修等工程，不料昨天下午發生工安意外。記者黃羿馨／攝影