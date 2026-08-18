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平鎮小客貨車左轉釀禍 重機攔腰撞上車殼碎一地
桃園市平鎮區快速路三段與賦梅路口昨(17)日下午17時3分發生一起交通事故。一名59歲古姓男子駕駛自小客貨車行經該路口準備左轉時，與對向由22歲黃姓男子騎乘之重機車在路口發生碰撞，黃男身上多處擦、挫傷，所幸送醫救治後並無大礙。警方現場檢測雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。
警方指出，有關昨日下午快速路三段與賦梅路口交通事故案，經查古男駕駛自小客貨車於該路口左轉，與對向22歲黃男所騎乘之重機車在路口發生側撞，造成黃男身上多處擦、挫傷，經送醫救護，幸無大礙。
警方說明，經檢測雙方酒測值均為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】平鎮小客貨車左轉釀禍 重機攔腰撞上車殼碎一地
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