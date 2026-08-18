影／水電工駕駛「偽台電工程車」橫行雙北 遇到三峽警踢鐵板

新北41歲謝姓水電工涉嫌將車輛偽裝成台電搶修工程車，橫行雙北，引發社群熱議。警方8月17日下午在新北三峽區介壽路一段318巷前攔獲，發現有任意變更車身，且未依規定申請臨時檢驗，依違反道路交通管理處罰條例第18條第1項規定舉發，並將提供監理機關進一步查處。

據了解這名謝姓水電工在地方小有名氣，還會買交通錐送地方團體，可能對交通法令一知半解，偽裝車輛的動機等，警方還在釐清中。

社群平台Threads近日出現「偽台電的工程車 雙北會出現 請脆友各自留意」貼文，引發網友關注。謝男被控將水電工程行車輛改裝成黃色的台電工程車，外觀和台電用車相似度高，有網友用行車紀錄器拍下這輛車行駛速度快，不禮讓救護車通行，行車相當囂張。

新北市三峽警分局交通組長陳隆興表示，該車今年3月即因涉及相關交通違規及危險駕駛行為遭警方查處，其中涉及公共危險罪嫌部分已函送偵辦；近日警方再次掌握該車行蹤，經攔查發現車輛有任意變更車身情形，且未依規定申請臨時檢驗，警方依法予以舉發。

陳隆興表示，對於涉及車輛任意改裝、危險駕駛等影響道路交通安全的行為，警方均依法查處，並與監理機關保持聯繫，釐清車輛是否符合相關安全及監理規範。

警方呼籲，車輛如有變更車體或設備需求，應依相關規定辦理檢驗及登記，切勿擅自改裝，以免影響車輛行駛安全或觸法；民眾如發現疑似違規車輛，可提供具體車號、行駛時間及地點等資訊，供警方查證處理，共同維護道路交通安全。

謝男被控將水電工程行車輛改裝成黃色的台電工程車，外觀和台電用車相似度高。圖／三峽警分局提供

謝男被控將水電工程行車輛改裝成黃色的台電工程車，外觀和台電用車相似度高圖／三峽警分局提供

謝男被控將水電工程行車輛改裝成黃色的台電工程車，外觀和台電用車相似度高。圖／三峽警分局提供