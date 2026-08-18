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龜山男轉彎不打燈遭警攔 飄出酒味露餡遭送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

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男子因形跡可疑遭巡邏員警及特考班實習生攔查。圖：警方提供

桃園市龜山區一名林姓男子8月15日下午17時40分許，駕駛自小客貨車行經興華三街時，因行跡可疑且轉彎未打方向燈，遭巡邏員警及特考班實習生攔查。員警盤查時發現林男身上散發酒味，經實施酒精濃度測試，測得數值達0.26，已超過法定標準，全案依法依公共危險罪嫌移送偵辦。

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員警發現林男身上散發酒味，隨即對其實施酒精濃度測試。圖：警方提供

龜山警分局大華派出所說明，警員莊佳鈴、林政翰於8月15日下午17時40分許，帶領114年特考班實習生廖祐緯執行巡邏勤務，行經龜山區興華三街時，發現林姓男子駕駛自小客貨車行跡可疑，且轉彎時未打方向燈，員警立即上前攔查。攔查過程中，員警發現林男身上散發酒味，隨即對其實施酒精濃度測試，測得酒精濃度達0.26，已超過法定標準，依法將林男依公共危險罪嫌移送偵辦。

龜山分局表示，廖祐緯此次隨同學長姊執行巡邏，實際參與可疑車輛攔查及酒駕案件處理，將所學運用於實務，累積第一線執勤經驗。

龜山分局也呼籲，酒後駕車害人害己，切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、大眾運輸或請親友接送，切勿酒後駕車。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山男轉彎不打燈遭警攔 飄出酒味露餡遭送辦

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