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男童與家人走散迷途徘徊街頭 台中警牽他手沿途查訪帶他回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名5歲男童日前與家人走散後迷路徘徊街頭，大雅警分局頭家派出所員警到場，男童無法說出住在何處，警察牽他的手沿途查訪，比對資料後查出男童住處帶他平安回到家。

頭家派出所警員賴枻洋、黃健瑋本月15日下午4時31分備勤時接獲民眾報案，台中市潭子區和平路上某宮廟有一名男童疑似與家人走散，請警方到場協助。員警趕抵現場後，先耐心安撫男童情緒，嘗試詢問其姓名、住處及家人相關資訊，男童年紀小，無法清楚提供完整住址。

考量當時天氣熱，男童無法明確說明居住地，員警在確保男童安全前提下，陪同男童在附近區域逐步尋找可能的居住線索，沿途向民眾詢問。耐心查訪及比對相關資訊後，終於確認男童家屬住在潭子區某社區，員警牽著男童的手走回家，家屬見孩子平安返家，對警方即時協助及耐心尋找表達感謝。

大雅警分局呼籲，年幼兒童外出時應由家長或適當成年人陪同照顧，平時可教導孩子記住家長姓名及聯絡方式，並可於衣物或隨身物品放置適當的聯絡資訊，以利發生走失情形時迅速聯繫家人。若發現兒童不慎走失，家長應立即撥打110報案，提供兒童最後出現位置、衣著等必要資訊，以利警方即時協尋；民眾如發現疑似走失兒童，也可立即通報警方，共同守護兒童安全。

台中一名男童外出迷途徘徊街頭，員警暖心協助帶他平安返家。圖／警方提供
台中一名男童外出迷途徘徊街頭，員警暖心協助帶他平安返家。圖／警方提供

台中一名男童外出迷途徘徊街頭，員警暖心協助帶他平安返家。圖／警方提供
台中一名男童外出迷途徘徊街頭，員警暖心協助帶他平安返家。圖／警方提供

台中 家人 黃健瑋

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