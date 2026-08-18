汽油潑下去了！台東榮家老翁掏打火機欲點火 照服員驚險攔阻 檢方起訴

台東某榮民之家陳姓老翁疑不滿榮家員工，竟先到加油站購買汽油，再帶著汽油桶前往榮家辦公室，將汽油潑灑在辦公室門口地面，並準備拿出打火機點燃，所幸遭照服員及時發現並出手攔阻，驚險阻止一場可能波及長者的火災。檢方偵查後認定陳翁犯嫌明確，依法起訴。

起訴書指出，陳翁因故對榮家賴姓員工心生不滿，明知汽油屬於危險易燃物，以打火機點燃後可能迅速起火並延燒建築物，且知道辦公室內還有其他人，仍萌生放火念頭。於去年9月24日上午7時許，前往市區一處加油站購買汽油。

陳翁隨後帶著裝有汽油的桶子前往榮家辦公室門口，直接將汽油潑灑在地面，準備從口袋取出打火機點燃。就在千鈞一髮之際，榮家兩名照服人員發現異狀，立即上前攔阻，陳翁未能點燃汽油，才避免火勢蔓延。

警方獲報趕抵現場後，當場扣得汽油桶1桶及打火機1支。 檢方調查時，陳翁對於犯行在警詢及偵查中均坦承不諱，供述內容也與賴姓員工及兩名照服員證詞相互吻合；此外，警方扣押筆錄、現場照片及刑案現場測繪圖等證據均到位，檢方認定犯嫌明確，依法起訴，沒收犯案工具。

法界人士認為這起案件最令人後怕的是，榮家並非一般辦公場所，住戶多為年長者，部分長者行動及避難能力相對有限。一旦汽油真的被點燃，除了建築物可能迅速起火，濃煙及火勢也可能造成住戶逃生困難，後果難以想像。 所幸照服員及時發現並攔阻，讓汽油已潑下卻未真正點燃。