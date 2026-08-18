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影／高雄男惡搞警察 搭警車側錄嬉戲 警方要辦人了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1名約30歲的男子被指酒後「惡搞」警方，竟趁員警執行勤務時，擅自打開巡邏車車門，直接坐進後座，車內員警發現後立即喝令下車。男子還與同行友人以手機側錄過程，並將影片上傳社群平台，引發網友議論。

這段影片今天清晨在社群平台流傳，貼文留言寫著「一大早喝完酒，叫白牌跟警車同車號，上錯車」，從畫面可見，男子打開警車車門後坐進後座，車上員警發現後立即要求他下車，一旁友人則以手機拍攝並嘻笑。

網友看見影片後紛紛留言，有人質疑「怎麼可以把警車看錯」，也有人認為「一群朋友在旁邊嘻笑，看也知道故意鬧警察的」、「警察很辛苦，拜託別這樣」。

高雄市警新興分局表示，昨天清晨5時45分許，在新興區大同一路段執行守望勤務，勤務中，1名約30歲男子趁員警不注意，擅自開啟巡邏車車門進入車內，並疑似與友人側錄相關過程，企圖滋擾警方執行公務。

警方說，員警當場嚴正斥責，並喝令男子下車離開。這名男子當時辯稱是「酒醉後開錯車門」，警方當下才沒帶他查辦，不過，今天警方發現相關影片在網路流傳，認為男子「惡搞」，立即調閱相關監錄系統畫面，將追查男子身分並通知到案。

新興分局指出，警用車輛是執行公務的重要裝備，絕非民眾娛樂或惡搞的道具。男子趁隙進入警車並拍攝側錄，已涉嫌干擾警方執行勤務，全案將依社會秩序維護法「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加」規定查辦，絕不寬貸。

男子昨天擅自坐上執勤中的警車，被員警喝令下車。記者林保光／翻攝
男子昨天擅自坐上執勤中的警車，被員警喝令下車。記者林保光／翻攝

男子昨天擅自坐上執勤中的警車，被員警喝令下車。圖／擷取自Threads
男子昨天擅自坐上執勤中的警車，被員警喝令下車。圖／擷取自Threads

高雄 警察 警車

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