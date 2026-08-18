高雄男滿身血倒路邊險出人命 警調監視器還原真相

高雄市前鎮區1名男子今天凌晨滿身是血倒臥路旁，令往來路人驚訝，報警求救。警、消到場，發現他頭部受傷又滿身酒氣，將他送醫暫無生命危險。

前鎮警分局表示，今天凌晨1時5分許接獲民眾報案，稱前鎮區復興三路有民眾路倒，警方獲報後立即會同消防人員趕赴事故現場，將受傷的楊姓男子（64歲）送醫，暫無生命危險。

由於楊男頭部受傷又滿身是血，警方擔心發生鬥毆事故，追查他受傷原因，詢問超商店員事發原因，據店員說，楊男先前自行進入超商，走路搖晃且身有酒氣，店員原本請他坐在座位區休息，但楊男隨後自行離去。

警方調閱監錄系統畫面，才發覺楊男疑似酒後不勝酒力，自附近超商出門，不慎跌倒，並未與他人糾紛或其他外力介入才鬆了一口氣。

前鎮警分局呼籲，酒後應避免獨自在外行走或從事可能危及自身安全之行為，如身體不適或行動不穩，應請親友陪同或尋求協助；民眾如發現有人倒臥路旁或疑似需要緊急救助，請立即撥打110或119通報，避免憾事發生。