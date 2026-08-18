聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男滿身血倒路邊險出人命 警調監視器還原真相
高雄市前鎮區1名男子今天凌晨滿身是血倒臥路旁，令往來路人驚訝，報警求救。警、消到場，發現他頭部受傷又滿身酒氣，將他送醫暫無生命危險。
前鎮警分局表示，今天凌晨1時5分許接獲民眾報案，稱前鎮區復興三路有民眾路倒，警方獲報後立即會同消防人員趕赴事故現場，將受傷的楊姓男子（64歲）送醫，暫無生命危險。
由於楊男頭部受傷又滿身是血，警方擔心發生鬥毆事故，追查他受傷原因，詢問超商店員事發原因，據店員說，楊男先前自行進入超商，走路搖晃且身有酒氣，店員原本請他坐在座位區休息，但楊男隨後自行離去。
警方調閱監錄系統畫面，才發覺楊男疑似酒後不勝酒力，自附近超商出門，不慎跌倒，並未與他人糾紛或其他外力介入才鬆了一口氣。
前鎮警分局呼籲，酒後應避免獨自在外行走或從事可能危及自身安全之行為，如身體不適或行動不穩，應請親友陪同或尋求協助；民眾如發現有人倒臥路旁或疑似需要緊急救助，請立即撥打110或119通報，避免憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。