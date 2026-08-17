影／畫面曝光！五旬翁酒駕逃檢還闖紅燈...台中北區撞倒1行人3騎士

台中市北區崇德路與太原路口17日晚間發生酒駕釀禍案件，蔡姓男子疑似酒後駕車拒絕警方攔查，隨即闖紅燈衝撞1名行人及3名機車騎士，造成4人受傷，所幸無生命危險，警方到場測得蔡男酒精濃度達每公升0.83毫克，明顯超標，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

第二警分局表示，17日7時37分許獲報北區崇德路與太原路口發生交通事故，立即派員到場處置，除協助傷者就醫外，並同步執行現場交通疏導與安全維護，迅速排除事故影響，避免影響用路安全。

經初步調查，蔡姓男子（56歲）駕駛轎車行經北區進化北路、榮華街口時，因涉有交通違規情形遭警方攔查，蔡男疑似心虛拒絕受檢，隨即駕車逃逸，行經崇德路與太原路口時闖越紅燈，未及反應撞上路口車輛，造成1名55歲紀姓女行人、3名機車騎士（36歲賴男、63歲周男、34歲吳男）遭波及受傷。

警方獲報到場處理，除協助傷者送醫外，對蔡男實施酒精濃度測試，測得數值每公升0.83毫克，遠超越法定標準值。

經初步了解，4名傷者傷勢均為擦挫傷，經送醫治療後並無生命危險，全案依道路交通管理處罰條例及刑法公共危險罪嫌，將蔡男移送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局呼籲，酒後駕車不僅危害駕駛人自身安全，更可能波及無辜用路人，造成難以挽回之遺憾。警方提醒民眾，飲酒後切勿心存僥倖上路，應選擇代駕服務、搭乘大眾運輸工具，或請親友接送返家，落實「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，共同維護道路交通安全，避免憾事一再發生。

台中市蔡姓男子17日晚間開車酒駕，行經北區崇德路、太原路時釀成車禍，造成4人受傷。記者陳宏睿／翻攝