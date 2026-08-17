車沒出門卻被扣800元！警察「芋圓爸」驚見車牌遭冒用：立刻做3件事

「車明明停在家裡，人也正在上班，突然收到扣款通知？」身為警察「芋圓爸爸」，近日碰上車牌遭冒用，原本以為只是信用卡異常交易，深入追查發現，車牌遭人偽造、冒用，他提醒遇到車牌遭冒用立馬做這三件事，「報案、再換車牌、全面清查異常紀錄」。

芋圓爸在屏東縣警察局服務，他近日在IG分享這段親身經歷。「警察也中招、車牌竟遭偽造！」芋圓爸說，當時他人正在上班，愛車停放在家中，突然發現信用卡出現兩次各400元的eTag自動儲值紀錄。之後他清查eTag的通行時段，他才發現，當車輛沒外出，他也正在上班，認定車牌遭冒用偽造，

芋圓爸表示，他身為警察，平時工作就是面對各種案件，沒想到有一天竟然換成自己遇到這種狀況，因此特別提醒有車民眾，若突然收到不明的eTag扣款、停車費或其他交通相關費用通知，千萬不要以為只是系統出錯，應立即確認交易時間、地點及車輛是否真的曾經出門。

這起經歷凸顯車牌遭冒用後，真正車主面臨的困擾。尤其車主當下若沒有留意異常通知，可能等到累積多筆紀錄後才發現問題。芋圓爸爸以自身經驗提醒，收到可疑扣款時應保留相關紀錄，並盡速向相關單位反映、報案釐清。

芋圓爸爸提醒遇到車牌遭偽造，立刻要做三件事情：

1、先到警察局報案，留下報案紀錄及調閱相關影像，索取報案證明單（換牌一定要用到），證明你已經發現車牌遭人冒用。報案紀錄很重要「切割點」，若不盡快報案，持續發生遭冒用，就須一筆一筆提出佐證，一定要先報案。 2、到監理站更換號牌，帶著相關資料辦驗車及換牌，不要再繼續使用已經遭冒用的號牌。 3、也是很容易漏掉的一步，趕快查詢有沒有異常的高速公路通行費、停車費、交通罰單，只要發現不是自己的使用紀錄，立即向相關單位提出申訴，換完車牌，要持續留意，後續有沒有收到違規罰單或司法通知（仍要出面說明）。

芋圓爸也提醒，平時要養成檢視通行費、停車費記錄的習慣，如果你的車明明沒出門，卻出現在你根本沒去過的地方，千萬不要忽略。

屏東縣警察局工作的警察「芋圓爸」，近日碰上車牌遭冒用，他拍影片提醒大家，發現遭冒用，請立馬做這三件事，「報案、再換車牌、全面清查異常紀錄」。圖／取自芋圓爸IG「oyuandd」影片