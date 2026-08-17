聽新聞
0:00 / 0:00
大巨蛋百貨拿服飾不滿態度差 夫妻與店員朋友爆推擠衝突
梁姓男子、陳姓女子夫婦今下午赴台北大巨蛋遠東百貨公司，因等候取貨問題，與店員友人譚姓男子爆發推擠衝突，雙方被警方帶回派出所，互不提告傷害罪，警詢後依社會秩序維護法函送。
警方調查，46歲梁姓男子與妻子45歲陳姓女子，今下午4時許前往大巨蛋遠東百貨某服飾櫃位取貨，發現店員不在，經聯繫由店員友人31歲譚姓男子前來處理，夫妻認為譚態度不佳，雙方起口角，譚持手機拍攝陳，陳見狀拍落手機，雙方爆發肢體衝突，梁、譚互相推擠，輕微擦傷。
員警獲報到場查處，將3人帶回信義警分局三張犁派出所，雙方表示沒有意願提出傷害告訴，警詢後依社秩法第87條函送裁處。
警方呼籲，民眾遇消費糾紛應保持理性，循適當管道溝通處理，勿因一時情緒失控發生肢體衝突，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。