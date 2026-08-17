台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

台中市北區崇德路一段與太原路二段交叉口，今晚7時許驚傳重大車禍。一名駕駛疑似酒駕且違規闖紅燈，失控衝撞路口多部車輛，釀成1輛轎車與3輛機車追撞的連環車禍，肇事駕駛已被帶回偵訊，釐清案情。

台中市消防局在今晚7時35分獲報該起車禍，文昌消防分隊前往救援。救護車抵達現場時，車殼零件散落一地，情況混亂。

救護人員隨即將受傷的3名騎士送往中國醫藥大學附設醫院，傷者中有一名35歲女性後腦撕裂傷且意識不清，傷勢最為嚴重；另外2名男性傷者（分別約50歲與35歲）則意識清楚，臉部有擦傷。

第二警分局初步調查，該名肇事駕駛行經路口時，不僅有明顯酒駕跡象，更無視號誌直接闖紅燈，進而高速撞擊前方停等或行駛中的機車。

警員在現場逮捕肇事駕駛、帶回派出所。目前正釐清確切酒測值與詳細事故經過，暫依公共危險等罪方向偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康