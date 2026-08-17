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簽證逾期無法登機越南女回不了家鄉 大鬧高雄機場出拳踹警慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，臨櫃辦登機手續，航空公司人員發現她簽證逾期，無法辦登機，阮女無法接受回不了家鄉，情緒失控甩丟櫃台物品，並出拳、腳踹攻擊員警，試圖搶警用裝備，後遭警壓制逮捕。

航警局高雄分局指出，43歲越南籍阮姓女子嫁來台灣多年，已取得中華民國身分證，今天上午10時10分許欲搭機前往越南胡志明市，在高雄國際機場辦理登機手續時，航空公司票務人員發現阮女所持越南簽證已逾期，無法辦理登機，當下告知阮女事由。

沒料，阮女無法接受回不了越南家鄉，一時情緒失控，在櫃台吵鬧，還揮手掃除櫃台放置的資料，在機場執勤的航警見狀，趨前勸阻。

阮女當下不聽勸，竟出拳及腳踢攻擊員警臉部及腰部，並抓扯員警衣物還試圖搶奪警用裝備，吸引不少在場辦理報到準備出國的旅客側目，警方當場將她壓制制伏後上銬。

後續支援警力到場，將阮女帶返分局釐清案情，據了解，已取得中華民國身分證的阮女，所持越南簽證依規定每5年要辦理，但阮女簽證已逾期，因此無法登機，阮女大鬧機場，非但回不了家，警詢後，還被依涉妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。

越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，因簽證逾期無法搭機，大鬧機場還踹警被逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，因簽證逾期無法搭機，大鬧機場還踹警被逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，因簽證逾期無法搭機，大鬧機場還踹警被逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，因簽證逾期無法搭機，大鬧機場還踹警被逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，因簽證逾期無法搭機，大鬧機場還踹警被逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓女子今天上午10時10分許欲從高雄國際機場搭機回越南，因簽證逾期無法搭機，大鬧機場還踹警被逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

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