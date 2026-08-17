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疑不滿簽證逾期無法登機 女旅客小港機場涉襲警送辦
越南籍阮姓旅客今天上午到高雄小港機場準備搭機前往越南，疑因票務人員告知其簽證逾期無法辦理登機而情緒失控，涉嫌攻擊在場制止的員警，詢後依妨害公務罪嫌移送偵辦。
航空警察局高雄分局員警說明，43歲越南籍阮姓女子上午10時10分許到高雄小港機場國際線出境大廳，要搭乘班機前往越南胡志明市，於辦理登機手續時，經航空公司票務人員告知，她因簽證逾期無法辦理登機。
警方表示，阮女情緒失控並撥弄櫃檯物品，現場勤務員警見狀立即上前制止。阮女涉嫌出拳、腳踢，攻擊員警臉部及腰部，並抓扯員警衣物、試圖搶奪警用裝備，員警依法使用強制力制伏阮女並上銬。
警方指出，後續支援警力到場，以現行犯逮捕阮女，並將其帶回分局釐清案情，詢後將依涉嫌妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。同時呼籲出國旅客，出發前應備齊相關旅行文件，並確認符合效期，避免於機場報到時發生困擾，導致延誤行程。
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