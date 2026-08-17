影／右側車道的汽車往左切到他的前方 騎士閃避不及撞上 毒駕曝光被捕

吳姓男子騎機車行駛基隆市仁一路，在愛六路口前發現右側車道的汽車，往左切入他的車道，重心不穩傾倒，並往前滑行撞上前方轎車。員警到場處理，調查事故原因時，發現吳男言行有異，唾液毒品快篩檢測陽性，帶回製作筆錄後，依公共危險等罪嫌送辦。

基隆警一分局今天表示，延平街派出所昨天下午6時許接獲報案，仁一路、愛六路口發生車禍。警員到場發現是40歲吳男騎機車，與30歲鄭姓女子開的車發生碰撞，造成吳男受傷，雙方車輛受損，依程序測會採證，釐清事故原因。

警方依現場跡證並比對監視器畫面，發現吳男事前有蛇行情事，懷疑他施用毒品後騎車上路。使用唾液毒品快篩試劑進行檢測，結果呈嗎啡及甲基安非他命陽性反應，立即依法逮捕，並依道路交通管理處罰條例規定舉發、移置保管車輛及吊扣車輛牌照。

道路監視器畫面顯示，仁一路的汽機車在愛六路口遇紅燈停下，鄭女開車在最右側車道，排在第5輛停等。當路口燈號轉為綠燈後，汽機車依序前進。鄭女啟步不久，傳切入左側車道。吳男騎機車行駛，見鄭女開車切入他的前方車道，失控後人車傾倒，並撞上鄭女汽車的後方。

基隆警一分局長溫基興表示，毒駕行為嚴重危害道路交通安全，警方對於毒駕採取零容忍態度，除持續透過路檢、巡邏及交通事故處理等勤務，積極查緝毒駕行為，也會善用唾液毒品快篩試劑，即時辨識疑似毒駕駕駛，維護道路交通秩序及用路人安全。

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吳姓男子涉嫌吸毒後騎機車，見右側車道汽車切入他的車道，煞車不及撞上，並讓他涉嫌毒駕的行為曝光。記者邱瑞杰／翻攝

吳姓男子涉嫌吸毒後騎機車，見右側車道汽車切入他的車道，煞車不及撞上，並讓他涉嫌毒駕的行為曝光。記者邱瑞杰／翻攝