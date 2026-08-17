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雨天登玉山撐不住！10歲女童頭暈、身體無力 警消冒雨接力背下山

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

10歲女童昨天下午與家人攀登玉山，走到登山步道5.5公里處出現頭暈、虛弱無力等症狀，家人陪同折返並求援。當時山區下著大雨，步道陡峭濕滑，警消等搜救人員冒雨入山，在3.7公里處與女童會合後，輪流將她揹下山，所幸平安送醫。

嘉義縣竹崎分局表示，阿里山十字聯合所昨天下午2時58分接獲緊急山域救援通報，得知10歲女童在玉山登山步道5.5公里處身體虛弱、無力行走，警方隨即會同消防、保七總隊等單位組成搜救隊前往救援。

警方表示，女童出現不適後，由家人陪同往登山口方向折返，搜救隊則從登山口入山，雙方相向而行。由於當時山區降下大雨，玉山步道又陡又滑，也增加搜救人員行進及救援難度。

搜救人員下午5時21分在步道3.7公里處與女童及家屬會合，女童當時有頭暈、身體無力等情形，疑似高山症，搜救人員與家屬先安撫她的情緒。考量女童已無力自行走完全程，搜救人員隨後採人力接力方式，輪流背著女童沿濕滑山徑下山。

參與救援警員說，當時雨很大，加上女童年紀較小，可能較難承受高海拔環境及天候變化；玉山步道本身坡度大，即使平時有登山習慣，高海拔地區的氣溫及氣候仍與平地不同，體力狀況也可能超出原先預期。

搜救人員一路將女童安全護送至玉山登山口，再由救護車載往嘉義市聖馬爾定醫院檢查就醫，所幸平安下山。

竹崎分局提醒，家長帶兒童從事高海拔登山活動，應事先掌握天候及路線狀況，並衡量兒童身體狀況及體力能否負擔；途中若出現身體不適，應立即下山，切勿勉強攀登。參與救援警員也表示，搜救人員平時雖會進行山域自主訓練，但若研判降雨機率較高，也會避免上山，登山民眾更應審慎評估天候。

搜救人員在雨中輪流背負身體不適的10歲女童，沿著濕滑陡峭的玉山登山步道下山。圖／警方提供
搜救人員在雨中輪流背負身體不適的10歲女童，沿著濕滑陡峭的玉山登山步道下山。圖／警方提供

10歲女童攀登玉山途中出現頭暈、身體無力等症狀，搜救人員冒雨趕抵會合並查看女童狀況。圖／警方提供
10歲女童攀登玉山途中出現頭暈、身體無力等症狀，搜救人員冒雨趕抵會合並查看女童狀況。圖／警方提供

警消等搜救人員在雨中與女童及家屬會合，協助女童安全下山送醫。圖／警方提供
警消等搜救人員在雨中與女童及家屬會合，協助女童安全下山送醫。圖／警方提供

女童 玉山 登山步道

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