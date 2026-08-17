桃園拉拉山區上游雷雨下游溪水暴漲 消防員連兩日急流橫渡救18人脫困

桃園市復興區拉拉山近日午後多雷雨降雨，消防局第四大隊15、16日分別接獲霞雲溪、宇內溪水域救援任務，共協助18名受困民眾安全脫困。

第四大隊表示，連續兩件山區雷雨溪水暴漲遊客受困，再次凸顯復興山區溪流水位變化迅速的特性，上游一旦出現局部強降雨，下游可能在短時間迎來大量溪水，形成「上游下雨、下游暴漲」的危險情況。

15日下午4時29分，復興區霞雲溪烤肉區有17名遊客因溪水暴漲受困對岸，消防局立即出動5車10名消防隊員、4名義消前往救援。抵達現場後，救援人員先以大聲公喊話，要求所有人留在安全位置等待救援，安撫情緒，同步架設繩索及使用拋繩槍建立救援通道，為橫渡做好準備。

等雨勢趨緩評估水位、流速及河道狀況，確認適合的渡溪位置後，隨即利用繩索橫渡往返溪流兩岸，逐一協助受困民眾脫困，經近3小時救援，17人全數安全脫困。

隔天下午約2時10分，消防局再接獲報案，宇內溪上游露營區有1人因溪水暴漲，原有通行路線遭溪流阻斷，受困於對岸等待救援。消防局立即派遣4車10名消防隊員到現場，評估溪流水勢及現場地形，採「攻擊式」過溪成功救人。