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國1台南下營段槽車翻覆1死 雙氧水外洩稀釋防護

中央社／ 台南17日電

一輛載運雙氧水的槽車17日下午在<a href='/search/tagging/2/國道' rel='國道' data-rel='/2/106404' class='tag'><strong>國道</strong></a>1號<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市下營區北上路段翻覆，現場1人死亡，槽體雙氧水外洩，消防人員立刻趕往稀釋防護。（台南市消防局提供）中央社
一輛載運雙氧水的槽車17日下午在國道1號台南市下營區北上路段翻覆，現場1人死亡，槽體雙氧水外洩，消防人員立刻趕往稀釋防護。（台南市消防局提供）中央社

一輛載運雙氧水的槽車今天下午在國道1號台南市下營區北上路段翻覆，現場1人臟器外露死亡，槽體雙氧水外洩，已先灑水稀釋防護，肇事原因有待調查。

台南市消防局下午1時15分獲報，一輛雙氧水槽車在國1台南下營296公里北上路段翻覆，槽體疑似破損，雙氧水外洩，無法止漏，消防人員立刻趕往稀釋防護，現場1人臟器外露、明顯死亡，身分尚未確認。

消防局通報，雙氧水（過氧化氫）對人體具有呼吸性危害，又有強氧化性特質，必須留意鄰近是否有可燃物、強鹼或有機物等物質，避免產生危害反應。環境部技術小組也已出動。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，目前封閉北向內、中、外車道，僅開放外側路肩通行；南向則封閉內、中車道，事故現場仍在排除中。

國道 台南 車道

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