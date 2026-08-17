國1下營南下段化學槽車翻覆…司機OHCA臟器外露 雙向大塞車

國道1號下營南下路段化學槽車翻覆駕駛沒呼吸心跳，雙向大塞車警籲改道。圖／讀者提供 國道1號中山高台南下營南下路段，下午1點多一輛化學槽車突然翻覆，司機受困車內沒有呼吸心跳，消防局出動新營、玉井、麻豆等地消防員前往搶救，因為拖吊困難目前封閉雙向多數路面搶救中，北上麻豆到下營、南下新營到下營一路回堵，警方呼籲民眾提早改道。

國道公路警察第四大隊表示，該起事故發生時間是下午1時11分，地點是國道1號南向296公里台南下營路段，1輛營半聯結車翻覆初步了解1人死亡，目前北向封閉內、中、外車道，開放外側路肩通行，南向封閉內側車道及中線車道，直到下午3點事故現場障礙待排除。

台南市消防局下午1時15分獲報出動7車、13名警消救援，消防員下午1點半到場發現槽車司機夾在變形駕駛座臟器外露，已無呼吸心跳展開搶救。因槽車疑似破損外洩氣體，也大量漏油，消防人員除部署水線稀釋戒護外，也呼籲路過人車小心通行。

消防員表示，事故槽車載運雙氧水，且槽體疑似破損外洩氣體，除部署水線稀釋戒護也通知槽車業者派遣專業人員到場協助處理，確認洩漏狀況並防止事故進一步擴大，另通知環境部派員到場化學物外洩風險處理。

國道1號下營南下路段化學槽車翻覆駕駛沒呼吸心跳，雙向大塞車警籲改道。圖／讀者提供

國道1號下營南下路段化學槽車翻覆駕駛沒呼吸心跳，雙向大塞車警籲改道。圖／讀者提供

國道1號下營南下路段化學槽車翻覆駕駛沒呼吸心跳，雙向大塞車警籲改道。記者周宗禎／翻攝

國道1號下營南下路段化學槽車翻覆駕駛沒呼吸心跳，雙向大塞車警籲改道。記者周宗禎／翻攝