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影／台北外送員餐點遭竊！賊落網稱肚子餓 雞塊飲料全吃了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

馮姓外送員日前送外送途中，發現外送箱裡的餐點不翼而飛，報警求助，警方介入後鎖定竊嫌外貌特徵，不久即在台北市中山區林森北路上查獲林姓竊嫌，但餐點已被林男全部吃掉，警詢後依竊盜罪嫌將其送辦，失竊餐點則由出餐的早餐店吸收。

警方調查，馮姓男子8月12日上午9時許向中山分局中山二派出所報案，指稱他領餐後在林森北路某騎樓外暫停機車、上樓送餐，回到停車處卻發現，外送箱裡其餘餐點，包含雞塊、蔥抓餅、飲料等，全部不翼而飛，財損約230元。

警方獲報展開調查，透過監視器畫面鎖定竊嫌外貌特徵及行蹤，旋即在林森北路一帶查獲竊嫌54歲林姓男子到案。

據悉，林男是居無定所的街友，面對員警盤查，起初支支吾吾，後續才坦言因肚子餓，又發現外送箱內還有其他餐點，所以趁馮男離開時，偷走餐點並吃掉。

警方詢後依竊盜罪嫌將林男移送台北地檢署偵辦，至於失竊餐點，最初出餐的早餐店後續自行吸收。

警方呼籲，民眾如發現財物遭竊，應立即報警，警方將積極調閱相關資料偵辦，並透過巡邏勤務強化轄區治安巡查，全力查緝不法，維護民眾財產安全。

警方獲報展開調查，透過監視器畫面鎖定竊嫌外貌特徵及行蹤，旋即在林森北路一帶查獲竊嫌54歲林姓男子。圖／警方提供
警方獲報展開調查，透過監視器畫面鎖定竊嫌外貌特徵及行蹤，旋即在林森北路一帶查獲竊嫌54歲林姓男子。圖／警方提供

外送員 飲料 外送 竊盜

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