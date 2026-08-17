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低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

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影／低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市42歲燕女昨晚8時許疑因酒醉心情不佳，在五股區1間加油站出入口大聲喧嘩還躺在地上攔停車輛，所幸無人受傷。警員獲報趕抵欲對燕女實施保護管束時，燕女突然從背後環抱執勤警員，立即被警員喝止，隨後通報救護人員將燕女強制就醫。

據了解，身著低胸上衣與短裙的燕女，昨晚酒後與前夫通話後心情不佳，接著又與57歲林姓男友在五股區新五路二段1間加油站前爆發口角喧嘩，竟直接躺在出入口路面上，導致準備進入加油站的車輛無法動彈。

警方獲報趕抵現場，發現燕女明顯酒醉，且情緒及行為均不穩定，考量可能危及自身或公共安全於是對她實施管束。不料燕女竟突然突然跳上警員的背上從後方環抱執勤警員，隨即被警方制止，燕女還不斷喊「我不好、我要脫光。」警員聽聞急忙喊「拜託不要。」

警方聯繫衛生局人員評估後認定燕女符合精神衛生法第32條強制送醫要件，由救護人員將她送醫治療。遭燕女攔停的車輛及路人均未提告，整起事件也未造成其他人員受傷，至於環抱警員行為，因執勤警員並未受傷目前暫時不提告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

燕女衝上前從後環抱警員。記者黃子騰／翻攝
燕女衝上前從後環抱警員。記者黃子騰／翻攝

警員喝斥燕女行為。記者黃子騰／翻攝
警員喝斥燕女行為。記者黃子騰／翻攝

加油站 男友 救護人員

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