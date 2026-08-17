高雄聯結車停紅燈突向後滑 鋼管穿破小貨車擋風玻璃…嚇壞司機

鄂姓男子今天上午近10時許駕聯結車在高市大寮區華中路與興業路口停等紅燈，聯結車突向後滑，車後鋼管穿破停後方的小貨車擋風玻璃。記者石秀華／翻攝 鄂姓男子今天上午近10時許駕駛聯結車在高市大寮區華中路與興業路口停等紅燈，疑當時煞車未踩緊，導致聯結車突然向後滑，車後載運約7公尺長的鋼管前方穿破停在後方的小貨車擋風玻璃，讓司機廖姓男子嚇壞逃下車，所幸無人受傷。

林園警分局指出，52歲鄂姓男子今天上午9時51分駕聯結車，沿華中路南往北直行，至興業路口時剛好紅燈，鄂停車後，沒多久聯結車突然往後滑行。

當時停在聯結車後方的自小貨車駕駛廖姓男子眼見聯結車往後滑，來不及閃避，聯結車後方長約7公尺的鋼管前方穿破小貨車的擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，廖嚇得趕緊逃下車，所幸鄂男發現車子往後滑，踩緊煞車，未釀更嚴重事故。

警方獲報趕抵現場處置，依規定測繪、拍照，詳細肇因及肇責待交通大隊分析研判。