桃園2童無視號誌闖馬路險遭撞 警將訪查家長依法舉發

桃園市2名男童無視交通號誌，任意在行人穿越道及馬路奔跑，影片經上傳社群網站引發議論，桃園市警局桃園分局今天表示，相關行為已違法，警方將主動訪查家長了解並依法舉發。

有民眾在社群網站發布影片，影片中2名小朋友無視交通號誌，任意在行人穿越道及馬路上奔跑，險遭綠燈直行車輛撞上，發文者除了標注地點在桃園區民光路、正康二街口，更寫下「誰家屁孩連過馬路都教不好」，引發網友共鳴留言痛罵。

桃園市警局桃園分局景福派出所所長吳家鳴今天接受媒體聯訪表示，當天未接到民眾報案，但審視影片內容，2名小朋友在道路上奔跑嬉戲，已經違反「道路交通管理處罰條例」規定，可處新台幣500元罰鍰，警方將主動訪查家長了解情況，並依法舉發。

桃園分局呼籲，家長應加強宣導交通安全觀念，切勿讓孩童在道路上追逐、奔跑或嬉戲，以免影響車輛通行並危及自身安全，共同維護良好交通秩序。