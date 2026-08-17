快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄黑白2車中山路迴轉畫面曝 有無危駕？警方說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄有網友拍下一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉畫面PO網，狠酸兩車追逐甩尾還失控，有網友直指，這是機場營業車「闖紅燈」的日常；警方檢視影像指，兩車未依規定迴轉，其中黑車疑失控打滑驟停路中，已涉危險駕駛行為。

網路社群Threads有高雄網友昨晚貼文指，兩車直接在中山路追逐甩尾甩失敗還失控，只見原PO附上的影片中有黑色和白色的轎車右轉後疑似追逐，黑車失控停在路中央。

有網友回應指，這是跑小港機場營業車「闖紅燈」的方式，利用紅燈左轉後，在金福路馬上迴轉後，又在右轉往小港；另有網友笑稱「LM在後頭追殺，應該是失控啦」。

轄區前鎮警分局指出，目前尚未接獲相關報案，經檢視網友所貼影像後，調閱相關影像畫面檢視，畫面中黑色及白色車當時均由中山路南下右轉專用車道，依號誌指示右轉進入金福路，續行至翠亨南路口迴轉。

後警方發現兩車駕駛在迴轉時均未依規定於內側車道轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。此外，兩車迴轉後續行至中山、金福路口，再依號誌指示右轉進入中山路南下，行駛過程中均有依規定使用方向燈。

其中黑車於行駛過程中疑因車速過快，致車輛打滑並驟停於中山路車道中，其駕駛行為疑涉及違反道路交通管理處罰條例第43條「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」之規定，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝

高雄 闖紅燈 驟停 小港機場

延伸閱讀

影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕

男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

雪隧首例！男子蛇行壓線、險撞鄰車 警引導下交流道攔查竟是毒駕

影／詭異！BMW女自撞電桿疑毒駕棄車 竟搜出滿車爆竹

相關新聞

影／高雄黑白2車中山路迴轉畫面曝 有無危駕？警方說話了

高雄有網友拍下一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉畫面PO網，狠酸兩車追逐甩尾還失控，有網友直指，這是機場營業車「闖紅燈」的日常；警方檢視影像指，兩車未依規定迴轉，其中黑車疑失控打滑驟停路中，已涉危險駕駛行為。

77歲翁要提500萬買台積電…行員報警 兒女均在場幫證實

屏東縣里港警分局大平派出所接獲里港鄉農會通報，77歲許姓老翁臨櫃提款領500萬元台幣，要用來投資台積電股票，行員擔心遭投資詐騙，依關懷提問機制通報警方，警方到場發現，老翁的相關投資均屬正常，沒有遭詐騙或假投資，並藉機宣導常見假投資詐騙手法。

媽媽崩潰孩子也哭了！香港一家遊嘉義遇插曲 警深夜伸援手

香港一家三口來台旅遊，39歲韓姓女子疑因初到陌生環境、溝通不順，一時情緒崩潰，晚間蹲坐嘉義高鐵站附近道路哭泣，12歲孩子見母親難過也跟著落淚。警方獲報到場安撫，考量夜間道路車流安全，先將一家人帶回派出所休息，再協助搭計程車返回旅社。

影／國歌都不會唱還想偷渡加拿大 男持假護照轉機遭識破

一名斯里蘭卡籍男子於13日持偽造加拿大護照，企圖經桃園國際機場轉機前往加拿大多倫多，糟長榮航空地勤發現旅行文件異常，通報移民署國境事務大隊處理，移民官查驗後確認為偽造的護照，而且男子連加拿大國歌都不會唱，依國際慣例遣返前一站新加坡。

嘉義檜意森活村前轎車撞車後四輪朝天 75歲女駕駛送醫

昨天下午嘉義市檜意森活村前發生車禍，75歲婦人駕車行經現場，與另輛汽車發生擦撞後翻覆、四輪朝天。婦人肢體及臉部疼痛，所幸意識清楚，送醫院治療。適逢周末觀光人潮期間，翻覆車輛橫在車道上，交通一度受阻，事故原因警方調查中。因駕駛是75歲長者，高齡者行車安全再度引起關注。

影／苗栗縣頭份市機車撞曳引車尾 22歲男騎士「整車沒入」慘死

一輛機車昨天中午在苗栗縣頭份市正興路，撞上停在避車彎路邊曳引車尾插入車斗，22歲盧姓男騎士頭部受重創，送醫仍傷重不治，警方初步調查機車不明原因直撞，肇事原進一步釐清中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。