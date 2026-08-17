影／高雄黑白2車中山路迴轉畫面曝 有無危駕？警方說話了

高雄有網友拍下一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉畫面PO網，狠酸兩車追逐甩尾還失控，有網友直指，這是機場營業車「闖紅燈」的日常；警方檢視影像指，兩車未依規定迴轉，其中黑車疑失控打滑驟停路中，已涉危險駕駛行為。

網路社群Threads有高雄網友昨晚貼文指，兩車直接在中山路追逐甩尾甩失敗還失控，只見原PO附上的影片中有黑色和白色的轎車右轉後疑似追逐，黑車失控停在路中央。

有網友回應指，這是跑小港機場營業車「闖紅燈」的方式，利用紅燈左轉後，在金福路馬上迴轉後，又在右轉往小港；另有網友笑稱「LM在後頭追殺，應該是失控啦」。

轄區前鎮警分局指出，目前尚未接獲相關報案，經檢視網友所貼影像後，調閱相關影像畫面檢視，畫面中黑色及白色車當時均由中山路南下右轉專用車道，依號誌指示右轉進入金福路，續行至翠亨南路口迴轉。

後警方發現兩車駕駛在迴轉時均未依規定於內側車道轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。此外，兩車迴轉後續行至中山、金福路口，再依號誌指示右轉進入中山路南下，行駛過程中均有依規定使用方向燈。

其中黑車於行駛過程中疑因車速過快，致車輛打滑並驟停於中山路車道中，其駕駛行為疑涉及違反道路交通管理處罰條例第43條「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」之規定，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛黑色休旅車和白色轎車在高雄機場旁的中山路追逐迴轉，警方調監視畫面指兩車均有違規行為。記者石秀華／翻攝