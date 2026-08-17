北捷明德站青少年持塑膠折疊刀把玩惹議 警方依社維法移送裁處

台北捷運淡水線昨天深夜傳出有人在車廂內持刀，警方獲報到場了解，為1名青少年在座位上把玩塑膠製折疊刀，同車旅客見狀報案，並無傷人或恐嚇情形，全案詢後依社維法移送裁處。

台北市警察局北投分局今天透過新聞稿說明，昨晚10時51分許接獲報案，稱北捷淡水線往象山方向的車廂上有人持刀，立即派員抵達明德站處理。

經查了解，車廂內有名青少年於乘車時在座位上把玩塑膠製折疊刀，引發同車旅客警覺心並報案，現場並無傷人或恐嚇維安情形，隨後由捷運站務人員先行將青少年帶下車。

警方隨後將青少年帶回派出所說明，全案詢後依違反社會秩序維護法移送士林地方法院裁處。

北投分局呼籲，無故攜帶具有殺傷力的器械或危險物品，可能觸犯社維法，提醒民眾切勿輕忽，以免觸法。