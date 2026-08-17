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77歲翁要提500萬買台積電…行員報警 兒女均在場幫證實
屏東縣里港警分局大平派出所接獲里港鄉農會通報，77歲許姓老翁臨櫃提款領500萬元台幣，要用來投資台積電股票，行員擔心遭投資詐騙，依關懷提問機制通報警方，警方到場發現，老翁的相關投資均屬正常，沒有遭詐騙或假投資，並藉機宣導常見假投資詐騙手法。
里港警分局本月3日接獲里港農會通報，77歲許姓老翁欲臨櫃提領500萬要投資，警方到場發現，老翁身邊恰巧有一筆閒錢，見孫子女皆有投資股票，提領500萬元交由外孫協助投資台積電股票，女兒及兒子也在場證實。
警方進一步查證相關身分、投資流程及帳戶資料，確認均屬正常，並無遭詐騙或假投資情形。雖確認本案並非詐騙，員警仍把握機會向許姓老翁及家屬宣導常見假投資詐騙手法，提醒提高警覺。
里港警分局長邱逸樵說，近年假投資詐騙案層出不窮，詐騙集團常以股票、虛擬貨幣或投資名義誘騙民眾投入大筆資金。警方提醒，民眾切勿輕信來路不明的投資訊息，遇有可疑投資邀約或要求提領、匯款時，應提高警覺，可先向165反詐騙專線或鄰近警察機關查證，多一分求證、少一分損失。
警方也將持續結合金融機構落實關懷提問及防詐宣導，共同守護民眾財產安全。
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